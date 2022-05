P. L.;Á. Z.;

Karácsony Gergely;Lázár János;Budapest;

2022-05-20 09:49:00

Karácsony Gergely szólt Lázár Jánosnak, hogy Budapest nélkül nem fog teljesülni az álma

A budapesti főpolgármester tudna együtt dolgozni a fideszes politikussal, bár ez építési és beruházási tárca várományosának korábbi ténykedéséből ítélve ez annyira azért nem egyértelmű.

Bárkivel együtt tudok dolgozni, aki szeretné Budapestet fejleszteni - válaszolta Karácsony Gergely főpolgármester az RTL Klub Híradó azt firtató kérdésére, mennyire tud majd együtt dolgozni Lázár Jánossal.

A kérdés nem csak a politikai nézetkülönbségek miatt lényeges, hanem azért is, mert a várhatóan Budapest fejlesztéséért is felelős építési és beruházási miniszterjelölt közismerten ellenséges a fővárossal, s olyan szinten szerette kiélezni a Budapest-vidék ellentétet, hogy még Tarlós István korábbi, Fidesz által támogatott főpolgármesterrel sem volt problémamentes a viszonya kancelláriaminiszterként, még a hármas metró felújítását is nagy erőkkel fúrta.

A Hódmezővásárhely és Szeged között közlekedő tram-train átadásakor Lázár arra biztatta Palkovics László innovációs és technológiai minisztert, hogy ne adjon pénzt Budapestnek, mondván, hogy az elmúlt húsz évben a fejlesztési források kétharmadát a főváros használta fel. Ezenfelül felszólította az ellenzéki városvezetést, hogy „Budapest hagyjon levegőt az országnak”! A Népszava kedden írta meg, hogy jelenlegi formájában és vezetésével a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) meg is szűnik.

Karácsony Gergely közölte, a kormánynak megvan a joga arra, hogy kialakítsa, milyen formában és milyen személyekkel akar dolgozni, a kérdés az lesz, hogy Budapestben ellenfelet látnak-e, vagy szövetségest Magyarország fejlődésének és gyarapodásának ügyében. Elmondása szerint alig várja, hogy megkezdjék a közös munkát Lázár Jánossal, a főváros pedig semmilyen beruházást nem fog megakadályozni, ami a város érdekét szolgálja. Hozzátette ugyanakkor, önmagában a betonozás, építkezés számára nem érték, olyan beruházásokra van szükség, amely a gyarapodást szolgálja. Ebben lehet majd véleménykülönbség - vélekedett, de mint mondta, nem azért kapta a megbízását a budapestiektől, hogy valami ne legyen, hanem azért, hogy legyen. Állítása szerint tele vannak tervekkel, ezek nagy részét szerinte a kormány is támogatni tudja majd.

A főpolgármester Lázár János azon kijelentésére is reagált, miszerint 2030-ra utol szeretnék érni Ausztriát: leszögezte, ebben Budapest rengeteget tud segíteni, és a főváros nélkül Magyarországnak biztosan nem is fog sikerülni.

Lázár Jánostól elég szórakoztatóan hangzik a kijelentés Ausztria utoléréséről, a fideszes politikus ugyanis 2018 márciusában az akkori parlamenti választás előtti kampányban azért utazott el Bécs 10. kerületébe, Favoritenbe, hogy felhívja a figyelmet a bevándorlók okozta áldatlan állapotokra. Az útról készült videójából botrány is lett, végül bocsánatot is kért Sebastian Kurz akkori osztrák kancellártól.

Ausztria utoléréséről egyébként Nagy Márton leendő gazdaságfejlesztési miniszter is beszélt, a kérdés csak az, mi van akkor, ha a szomszéd ország 2030-ig nem stagnálni akar, hanem fejlődni, mondjuk az egy főre eső GDP szempontjából utolérni Írországot, Norvégiát.