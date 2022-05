R. Hahn Veronika (London);

Boris Johnson;parti;vizsgálat;Nagy-Britannia;

2022-05-20 16:34:00

Boris Johnson még nem nyugodhat meg, a Scotland Yard és Sue Gray "bizonyítványosztása" után a mentelmi bizottság előtt is felelnie kell

Nyugodtabban térhetett nyugovóra csütörtök éjjel Boris és Carrie Johnson azt követően, hogy a Metropolitan Police lezárta a koronavírus pandémia idején a miniszterelnöki hivatalban és rezidencián, gyakorta a kertben lezajlott, a járványügyi előírásokat megsértő rendezvények kivizsgálását. A Met összesen tizenkét eseményt vett nagyító alá, és ezek közül nyolc esetben gondolta úgy, hogy törvényszegés történt.

28 "bűnelkövető" 2-5 alkalommal vette semmibe a többszöri országos karantén idején előírt szociális távolságtartási szabályokat. A Johnson házaspár és szomszédjuk, Rishi Sunak pénzügyminiszter a rendőrség második, egyben végső "eredményhirdetési" menetében megúszta, nem kapott újabb büntetést. Eszerint az egyetlen alkalom, amikor vétkesnek bizonyultak, 2020. június 19-e volt. Ekkor egy kabinetülés keretében, mindössze kilenc percen át spontán felköszöntötték a születésnapját ünneplő Borist, vagy ahogy az északír ügyekért felelős államtitkár, Conor Burns mentegette, "tőrbe csalták" egy tortával.

Boris Johnson és a Downing Street 10.-ben a pandémia idején dolgozott, azóta részben lecserélt stáb kálváriája a rendőrségi vizsgálat befejezésével még nem ért véget. Már a jövő héten nyilvánosságra kerül a Metropolitan Police kutakodásának kezdetére elkészült, de csak nagyon vázlatosan ismertetett ún. független, Sue Gray kabinetirodai főtisztviselő által összeállított részletes jelentés, amely nagyon kritikus lehet Boris Johnsonnal és munkatársaival kapcsolatban. Az általános tiszteletnek örvendő közszolga eredetileg nevükön kívánta nevezni az inkriminált közszereplőket, de a rendőrségi anonimitás megnehezítette a helyzetét.

A pénteki The Times ismeretei szerint az érintettek előzetesen elolvashatják a rájuk vonatkozó részeket és meg is kérdőjelezhetik azokat, ami akár a dosszié felhígításával, vagy újabb késlekedéssel járhat. A közvélemény végre néhány, a jelentős alkoholfogyasztással járó partikon készült fotóba is bepillanthat, illetve illusztrációkat láthat az inkriminált helyiségekről. A brit emberek szemében legízléstelenebb bulizás a 2021. április 16-i volt, amikor a királynő hitvese, Fülöp edinburghi herceg temetésének előestéjén a Downing Street 10.-ben a kormányfő kommunikációs igazgatójának és egy hivatalos fotósnak a zajos búcsúpartijára került sor.

A Scotland Yard és Sue Gray "bizonyítványosztása" után egy további megpróbáltatás vár Boris Johnsonra. A parlament mentelmi bizottsága az alsóház jóváhagyása nyomán arra a kérdésre keres választ,

A pénteki napilap úgy tudja, a bizottság még azt sem döntötte el, ki vezeti az eljárást. A testület állandó elnöke, a munkáspárti Chris Bryant az üggyel kapcsolatos közismert előítélete miatt kivonta magát a felelősség alól. Az országgyűlés július 21-én kezdődő hosszú nyári szabadsága előtt már aligha záródhat le ez az újabb vizsgálat, azaz belenyúlhat a szeptemberi pártkonferenciák időszakába.

Lehet, hogy a megkönnyebbülés csak átmeneti lesz, és a várható kínos verdiktek után mégis megszületnek a Johnsonnal szembeni bizalmatlansági eljárást követelő levelek. Sir Iain Duncan Smith, volt konzervatív vezető csütörtök esti BBC-nyilatkozatában "egyértelműen károsnak" minősítette a történteket. Mint mondta, "mindez helytelen volt és a kormányfő, amint elvárható volt tőle, bocsánatot kért, hiszen elvesztette a kontrollt a Downing Street 10. felett. Rengeteg köztisztviselő keveredett bele a balhéba, mert nyilvánvalóan összemosódott bennük, hogy mi munka és mi nem munka". Bennfentesek szerint Boris Johnson egyetért az értékeléssel, hogy a hivatali rezidencián megesett járványügyi szabálysértések ártottak a saját és adminisztrációja tekintélyének.

Sir Keir Starmer, az ellenzék vezére első reakciójában ismét lemondásra szólította fel Boris Johnsont, amiért "ipari méretekben elkövetett törvénysértési kultúrát tett lehetővé a Downing Streeten". A választók már a május 5-i részleges helyhatósági választáson megfogalmazták véleményüket, amikor közel 500 önkormányzati mandátumtól fosztották meg a kormánypártot. A legutóbbi közvélemény-kutatások hatpontos munkáspárti vezetést regisztráltak a Konzervatívok előtt, ami elég lenne egy kisebbségi kormány felállításához. A következő hetekben komoly döntéseket kell hozni az egyre súlyosbodó megélhetési válság enyhítése érdekében, esetleg a csak egyre gazdagodó energiaszolgáltatókra kivetett egyszeri adóval. Júniusban két parlamenti pótválasztás is vár a Konzervatívokra, és ha ezeket elvesztik, a frakció tagjai komolyan elgondolkozhatnak saját jövőjükön.