2022-05-22 21:03:00

A francia miniszter szerint 15-20 évig is eltarthat, mire Ukrajna teljes jogú EU-tag lesz

Tagság helyett a két legnagyobb uniós tagállam is egyfajta előszoba kialakításán gondolkodik, amelyben azonban már elérhetők lennének a brüsszeli források.

Hazudnánk, ha azt mondanák, hogy Ukrajna akár hat hónapon vagy egy-két éven belül belép az Európai Unióba – jelentette ki vasárnap a Radio J adásában Clément Beaune uniós ügyekért felelős francia miniszter. Szerinte ez a folyamat nagyon hosszú lesz és 15-20 évig fog tartani.

Megjegyezte, hogy „őszintének kell lenni”, és nem szeretné, hogy illúziókkal és hazugságokkal hitegessék az ukránokat.

A miniszter ezzel szerint olyan „politikai közösséget kell kínálni” az ukránoknak, amelyhez előbb csatlakozhatnak, amiről korábban Emmanuel Macron francia elnök is beszélt már. Mint fogalmazott, ez a közösség „nyitott” lenne olyan – nem Európa „szívében” lévő – országok számára, amelyek közeledni szeretnének az unióhoz. Számukra biztosítanák az EU-n belüli szabad mozgást és így Ukrajna számára is elérhetővé válnának uniós költségvetési források, a jövőbeni újjáépítéshez is.

Macron után nemrég Olaf Scholz német kancellár is úgy nyilatkozott, nem támogatja, hogy Ukrajna rövidúton felvételt nyerjen az Unióba.