Mosolydiplomácia török módra

Váratlanul mosolyoffenzívába kezdett Törökország az Európai Unióval kapcsolatban. Miközben Recep Tayyip Erdogan az elmúlt hetekben több ízben is az Unióval megkötött megállapodás felmondását helyezte kilátásba, s többször is lényegében megzsarolta az EU-t, most a török elnök hazája fontos stratégiai elemének nevezte Ankara uniós csatlakozását.