nepszava.hu;

Hajnal Miklós;Momentum;Demokratikus Koalíció;Bősz Anett;

2022-05-26 07:44:00

Hajnal Miklós: Ha nem tudunk megállapodni, az egy szegénységi bizonyítvány

Ez azt üzenné nem csak veszíteni, de még győzni sem tudunk rendesen - vélekedett a politikus.

„A Momentumnak Bősz Anett személye ellen nincsen ellenvetése. Sőt, a Momentum kifejezetten támogatja azt a gyakorlatot, amit a DK is követett Bősz Anett jelölésével. E szerint ugyanis egy parlamentbe jutó képviselő helyére ugyanaz a párt jelöl, amely színeiben az adott képviselő bejutott az Országgyűlésbe. Magától értetődőnek gondolom, hogy ha valaki országgyűlési képviselőként a Parlamentbe kerül, akkor a helyére a pártja jelölhet. Ezt az irányelvet mi bármikor írásban is szívesen rögzítjük. Ha pedig a DK is így tesz – és miért ne tenne így? – akkor minden vitánkat egy nap alatt megoldhatjuk” - írta közösségi oldalán a Momentum országgyűlési képviselője.

Hajnal Miklós annak kapcsán nyilvánult meg, hogy szerdán elmaradt a Fővárosi Közgyűlés ülése, mivel a DK és a Momentum egymás torkának ugrott Bősz Anett főpolgármester-helyettesi jelölése miatt.

A politikus azt hangoztatta, azért fontos az elvek betartása, mert több olyan időközi választás is lesz a következő hónapokban, ahol a korábbi ellenzéki képviselői mandátumok megőrzése a tét. A DK főpolgármester-helyettesi székét biztosan nem fogja átvenni a Fidesz. Nem is tudják, és mi nem is engednénk. Az önkormányzati képviselői helyekért viszont meg kell küzdeni a Fidesszel a most következő időközi választásokon. Itt fel sem merülhet, hogy megkérdőjelezzük parlamenti képviselőink utódait. Azt gondolom, úgy helyes, ha a Momentum nem indít például Miskolcon, Hegedűs Andrea körzetében, vagy Isaszegen, Barkóczi Balázs körzetében ellenjelöltet, és a DK sem indít például Újbudán, Orosz Anna és Bedő Dávid körzeteiben ellen-jelöltet. Mi sajnos Újbudáról nem ezeket a híreket kaptuk. Így viszont a legnyerhetőbb önkormányzati körzetekben is előállhat az a helyzet, hogy egy összellenzéki támogatású momentumos, egy DK-s és egy fideszes jelölt indul el egy egyfordulós választáson. Ennek az eredménye viszonylag borítékolható: újabb Fidesz-győzelmek, újabb Fidesz-mandátumok, és az ellenzék meggyengülése Budapest számos kerületében. Ezt pedig nem hagyhatjuk – magyarázta.

Hajnal Miklós hozzáfűzte, sok vita van a pártok között, ám

Bejegyzését azzal zárta, Bősz Anett főpolgármester-helyettesi kinevezését bármelyik pillanatban tudják garantálni. „Csupán arra kérünk garanciát, hogy azt az alapelvet, ami alapján őt a DK jelöli, tartsuk is be mindenhol. És ne hagyjuk, hogy a Fidesz újabb mandátumokhoz jusson az országban.”