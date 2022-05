nepszava.hu;

Mikecz Dániel;Új Egyenlőség;podcast;

2022-05-27 12:05:00

Csak a választói elégedettség számít

A felturbózott Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője lehet a második legerősebb ember a most megalakult kormányban – mondja Mikecz Dániel politológus, aki szerint a struktúra azt jelzi, hogy az uniós pénzharc és az esetleges lakossági elégedetlenség csillapítása került a fókuszba.

Rogán Antal a kibővített felelősségi körrel felruházott Miniszterelnöki Kabinetiroda – mely többek között a digitalizációért, valamint több titkosszolgálatért is felelős lesz – élén még komolyabb szerephez juthat a korábbiakhoz képest, és akár az is kijelenthető, hogy Orbán Viktor után ő lesz a legerősebb ember az új kormányban. A többi között erről beszélt Mikecz Dániel politológus, a Republikon Intézet vezető kutatója az Új Egyenlőség legújabb podcastjában.

– A kormányzati struktúra bizonyos elemei (az uniós források felhasználásáért felelős miniszteri pozíció és az erős gazdaságfejlesztési fókusz) arra engednek következtetni, hogy a kormány előtt két kiemelt kihívás áll. Egyrészt hozzá kell jutni az uniós pénzekhez, így Navracsics Tibor feladata az Európai Bizottsággal folytatott kapcsolat rendezése és így az uniós források felszabadítása lesz. Másrészt a párhuzamos válságok gazdasági következményeinek mérséklésére több gazdasági folyamatokat érintő tárca is alakult, de közülük is ki kell emelni a miniszterelnök belső köréhez tartozó Nagy Mártont. Mindkét kiemelt cél egyaránt azt szolgálja, hogy az infláció és más negatív gazdasági hatások miatt esetleg kialakuló lakossági elégedetlenséget mérsékelni tudják.

A Republikon Intézet vezető kutatója szerint Orbán Viktor megtanulhatta az elmúlt évtizedekben, hogy a magyar választók fogyasztói elégedettsége nagy mértékben befolyásolhatja a kormány támogatását, így további innovatív eszközökkel is próbálhatnak megoldást találni az infláció fékezésére. Mikecz szerint kiterjeszthetik új termékekre is a lakossági árstopot, valamint a külföldi kiskereskedő láncokkal fizettethetik meg mindennek a költségeit. (Az extraprofitadóról Orbán Viktor szerdán bejelentést is tett). Nagy Márton kulcsfeladata lesz, hogy a jövőben is olyan megoldásokat találjon a kormány a válságok kezelésére, amely nem a központi költségvetést vagy közvetlenül az állampolgárokat terheli.

Míg a korábbi Orbán-kormányok esetében tudtunk olyan területet említeni, amely egyértelműen a legfontosabb politikai cél volt (a NER jogi, intézményi alapjainak létrehozása a 2010-2014-es ciklusban, a gazdasági hátország megerősítése 2014 és 2018 között, a kultúrharc a 2018-2022-as ciklusban), addig egyelőre nem látható hasonló kiemelt terület az új kormány előtt. Az utóbbi hónapok váratlan fejleményei miatt előtérbe kerülhet az energiabiztonság, amelynek korábban a Paks 2 beruházás képezte fontos alapját, azonban az orosz-ukrán háború és a gazdasági szankciók hatására Orbán Viktornak alighanem át kell gondolnia a területet érintő koncepcióját – tette hozzá Mikecz Dániel.