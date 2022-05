Harsányi György;

Ukrajna;Kárpátalja;magyarok;menekültek;háború;konferencia;Oroszország;

2022-05-27 12:00:00

„A termálfürdő továbbra is várja a vendégeket. Együtt a győzelemért” – Kárpátalja felbolydult, fokozódik a háborús bizonytalanság

Az Ukrajna elleni orosz invázió hatására nehezen követhető, több irányú migráció indult be az ország magyarok lakta településein – hangzott el egy budapesti konferencián.

Az akadémiai Földrajztudományi Intézet (ELKH CSFK FTI) kutatói az elmúlt több mint tíz évben Ukrajnában végzett kutatásaik alapján vázolták fel az orosz-ukrán háború kiváltotta kárpátaljai folyamatokat. Előre bocsátották, hogy az ottani magyarság létszáma már egy 2017-es felmérés alapján is mintegy 20 ezres veszteséget mutatott a legutóbbi, 2001-es ukrajnai népszámlálás 130 ezres adatához képest. A jelentős kivándorlás a 2013-14-es kijevi euromajdan tüntetések után indult el, majd a 2014-ben kezdődött kelet-ukrajnai hibrid háború hatására évi 1600-1700 főre emelkedett, és a február óta tartó orosz invázió nyomán újabb hullámhegyet mutat.

Tátrai Patrik kutató szerint kevés adat áll rendelkezésre, de a Magyarországra átjött ukrajnai menekültek között nagyon sok a kárpátaljai magyar.

Ezek a mozgások azonban két irányúak, az emberek jellemzően nem végleg hagyják el otthonaikat. „Itt egy mobilis népességről van szó, amelyre régebb óta jellemző a nagyfokú migráció, állandó és ideiglenes egyaránt.” Egy már hatéves adatfelvétel alapján a kárpátaljai magyaroknak körülbelül 20 százaléka volt az, aki évente legalább egy-két hónapot külföldön töltött, és ők leginkább Magyarországra jöttek, például ismerősi kapcsolatok révén. Ezenkívül Csehország még egy fontos célország. A gyakran külföldi munkavállalás családi stratégiájára épülő migráció egész Ukrajnára jellemző. Nagyon jelentős hatással lesz ugyanakkor a kárpátaljai magyarok jövőjére, hogy elsősorban a fiatalabbak és családosok települtek át, és ez a másutt megszülető gyermekek miatt „kamatostul fog hiányozni a kárpátaljai magyarok lélekszámában”.

Az FTI egy másik munkatársa, Kovály Katalin igyekezett képet adni arról, hogy bár a harcok közvetlenül nem érintik a megyét, a plakátok, a menekültek eligazodását szolgáló hirdetmények és az út menti lőállások látványa jól tükrözi, hogy itt is napról napra fokozódik a háborús bizonytalanság. „A termálfürdő továbbra is várja a vendégeket. Együtt a győzelemért” – mutatta az egyik, a Munkácsy 128-as dandár toborzó plakátja mellett tipikusnak talált óriásplakát fotóját.

Tátrai Patrik az egyik legfontosabb tendenciának nevezte, hogy Kárpátalját egy 4-500 ezres belső menekülthullám érte el, nagyrészt a gazdasági „magterületek” felé irányulva, de központilag terelve a falvakba is nagy számban érkeznek menekültek, gyakran a település iskolájának befogadóképességéhez szabva. Ilyenformán „a kiürülés és a betelepülés egyszerre zajlik, s a kulturális különbségek nagyok” – mondta.

A Népszava kérdésére Kovály Katalin elmondta, hogy az érkezőket leginkább kollégiumokban, vendégszállásokon és kitelepültek bérbe vett házaiban helyezik el – ez leginkább az olyan, nagyobb városokra jellemző, mint Ungvár, Beregszász, Munkács, Nagyszőlős. Többségükben nők és gyermekek érkeznek Ukrajna keleti részéből, de férfiak is, akiknek azonban jelentkezniük kell a helyi kiegészítő parancsnokságokon.

Egy másik, az orosz propaganda kárpátaljai hatásaira vonatkozó kérdésre, a konferencia vendégeként Ljubov Nepop ukrán nagykövet válaszolt. Azt mondta, kezdetben tapasztalható volt, hogy az oroszok Ukrajna nyugati részén is szerették volna szakadár „népköztársaságok” létrejöttét beindítani, de ez a törekvésük kudarcot vallott. Szerinte a nemzetiségi nézeteltérések helyett most az összefogásra kell koncentrálni, és „Kárpátalján is a szolidaritás dominál a menekültek fogadásában”. A nagykövet megerősítette a konferencia nyitó referátumaiban elhangzott megállapítást, miszerint

Köszönetet mondott a menekültek fogadásában Magyarországon és Kárpátalján is tapasztalható szolidaritásért, úgy vélekedve, hogy ez a szolidaritás fogja megalapozni a két ország háború utáni viszonyát.

A konferencián Rácz András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának főmunkatársa röviden értékelte az aktuális hadi helyzetet, kifejtve, hogy Kelet-Ukrajnában jelenleg a háború kezdete óta legsúlyosabb harcok folynak, amelyekben Moszkva el akarja foglalni a szakadár Luhanszki és a Donyecki Népköztársaság teljes területét. Döntő ütközet zajlik Popaszna környékén, a legelitebb ukrán egységek bekerítésére törekvő jelentős orosz túlerővel szemben. Az ukránok helyzete nehéz, jelentősek a veszteségeik, nincs elegendő üzemanyaguk és lőszerük, s főleg a beígért nyugati tüzérségi eszközök érkezésétől függ, hogy képesek lesznek-e megfordítani a harcok menetét. Dmitrij Peszkovnak, a Kreml szóvivőjének legutóbbi nyilatkozatából nyilvánvalónak tűnik – mondta –, hogy az itteni ukrán erők gyűrűbe zárásával akarják térdre kényszeríteni a kijevi vezetést.

Rácz András rövid távon kilátástalannak nevezte az ukrán gabonaexport orosz tengeri blokádjának megtörését és a blokád okozta nemzetközi élelmezési válság elkerülését, s minden későbbi helyreállítás feltételének nevezte a hatalmas kiterjedésű háborús területek aknamentesítését.