2022-05-27 21:37:00

Tévedés történt, nem 22-en terveztek fizikatanárnak menni idén, hanem 28-an

Kémiatanárnak pedig 30-an. Országosan.

Tényellenőrzést végzett a Telex, mivel a közösségi médiában és a sajtóban terjedni kezdett egy hír, miszerint idén országosan mindössze 22-en jelentkeztek fizikatanárnak, 25-en pedig kémiatanárnak.

Az információk valódiságát ellenőrizendő, a Telex megkereste az Oktatási Hivatalt még május 9-én. A végül beérkezett válaszból kiderült, a jelzett számoknál ugyan többen jelentkeztek az említett tanári szakokra, de nem sokkal. Az Oktatási Hivatal azt közölte:

Eredetileg a Válasz Online-on jelent meg ez az adat egy podcast apropóján, amelyben Weiszburg Tamással, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudomány Karának professzorával, valamint Szakmány Csabával, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium kémia- és fizikaszakos tanárával tartottak beszélgetést. Az adatok forrásaként az Oktatási Hivatalhoz tartozó felvételi információs portálra, a Felvi.hu-ra hivatkoztak.

A számokban egyébként tavaly sem volt jelentős eltérés: fizikatanár szakon akkor országosan 26-an, kémiatanár szakon 28-an kezdték meg tanulmányaikat. Így talán nem túlzás kijelenteni, hogy lassacskán az is kérdéses lesz, ki fog egyáltalán tanítani az iskolákban, mivel a tanulmányaikat megkezdők közül mindig van némi lemorzsolódás az egyetemi évek alatt, aki pedig el is végzi a szakot, az sem biztos, hogy tényleg el is megy végül tanárnak a jelenlegi alulfinanszírozott rendszerben. Eközben pedig jóval többen vannak a nyugdíjba vonuló pedagógusok.