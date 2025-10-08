A kvantumpontok felfedezéséért és szintéziséért kapta három kutató a 2023-as kémiai Nobel-díjat

A nanotechnológia ezen legkisebb komponensei a televíziók és a LED-lámpák fényét terjesztik, és sok más mellett a sebészeket is segíthetik egy-egy rákos daganat szöveteinek az eltávolításakor.