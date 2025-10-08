Ha minden jól megy, a sivatagi levegőből is lehet majd vizet kinyerni.
A nanotechnológia ezen legkisebb komponensei a televíziók és a LED-lámpák fényét terjesztik, és sok más mellett a sebészeket is segíthetik egy-egy rákos daganat szöveteinek az eltávolításakor.
A gyors és egyszerű vegyészet (click chemistry), illetve a biortogonális kémia területén felfedezéseivel végzett munkájukat honorálták az elismeréssel.
Kémiatanárnak pedig 30-an. Országosan.
„Az eredmények nem voltak reprodukálhatók. Elnézést kérek mindenkitől” – írta a tudós.
John Goodenough, Stanley Whittingham és Josino Akira részesül az elismerésben.
Krio-elektronmikroszkópiáért egy svájci, egy német-amerikai és egy brit tudós kapja az idei kémiai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia szerdai stockholmi bejelentése szerint.
A komplex kémiai rendszerek modellezéséért Martin Karplus, Michael Levitt és Arieh Warshel kapta megosztva az idei kémiai Nobel-díjat - jelentették be szerdán a Svéd Királyi Tudományos Akadémián Stockholmban.