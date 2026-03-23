Keddig lehet jelentkezni a középfokú továbbtanulás központi írásbeli felvételi vizsgáira

Keddig kell jelentkezniük azoknak az általános iskolai tanulóknak, akik központi írásbeli vizsgát szeretnének tenni; a kérelmet abba a középiskolába kell benyújtani, ahol a vizsgát le kívánják tenni - hívta fel a figyelmet az Oktatási Hivatal. A hivatal csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleményében emlékeztetett arra, hogy a középfokú iskolák már korábban közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyekben meghatározták, milyen osztályokat indítanak a 2014/2015. tanévben.