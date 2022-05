Varga T. Róbert;

labdarúgás;Bajnokok Ligája döntő;Liverpool-Real Madrid;Carlo Ancelotti;Jürgen Klopp;

2022-05-28 10:10:00

BL-döntő, mesés vég

A Real Madrid tizennegyedszer vagy a Liverpool hetedszer hódítja el a Bajnokok Ligája serlegét? – stílszerű kérdés a mai naphoz, huszonnyolcadikához!

Noha az európai klubfutball két hatalmassága lép színre ma Párizsban, 2009-ig mindössze egyszer találkoztak: 1981-ben, az akkor még Bajnokcsapatok Európa Kupájának hívott sorozat döntőjében, a változatosság kedvéért ugyancsak Párizsban (jóllehet, akkor a Parc des Princes-ben; a Pool 1-0-ra győzött). Azóta viszont rendszeresen egymásba akadnak, speciel 2018-ban is a mostani felek küzdöttek a kupasorozat csúcstalálkozóján. Ez volt az a meccs, amikor a Real Madrid 3-1-re nyert, miután az angolok akkor kimagaslóan legjobb formában lévő játékosát, Mo Szalaht fél óra elteltével le kellett cserélni Sergio Ramos bodicsekje miatt.

Eljött a revans ideje?

„Nem tagadhatjuk, úgy érkeztünk ide, hogy vissza akarunk vágni. De nem ez lebeg a szemünk előtt. Hanem, hogy a saját játékunkat játsszuk!” – reagált a fölvetésre Jürgen Klopp, aki öt év alatt harmadszor juttatja el a Liverpoolt a legrangosabb kupasorozat döntőjébe (2019-ben a Tottenham ellen megszerezték a serleget), de talán most vannak a legjobb passzban. A bajnoki címről ugyan lemaradt a gárda, ám csak a Premier League utolsó fordulójában dőlt el a cím, és egészen addig úgy festett, Manéék véghez vihetik azt a páratlan bravúrt, amit még Angliában is úgy neveztek: Quadruple. Kvázi: mesternégyes. Minthogy a Manchester City egyetlen ponttal megelőzte a 92-vel zárt vörösöket, marad számukra a mesterhármas. Az FA és a Ligakupa már zsákban, készülnek a BL-re.

Bár akármennyire félelmetes alakulat Kloppé, a másik oldalon a sorozat történetének uralkodója, a 13-szoros győztes királyi gárda áll. A Real Madrid győzelemre ítéltetett e sorozatban, és a jelenlegi szezonnál semmi nem példázta ezt jobban. A kieséses szakaszban a PSG, s kivált a City ellen vert helyzetből állt talpra az utolsó pillanatokban.

„A futballban vannak dolgok, amiket nehéz megmagyarázni. Hogy miként támadtunk fel az elődöntőben, az is ilyen. El kell fogadni, nem kell rajta sokat agyalni. Hasonló volt a helyzet a 2005-ben is. Az a Milan volt a legjobb csapat, amelyet valaha edzettem. És a Liverpool mégis fordított az isztambuli BL-döntőben” – magyarázta a futball kiszámíthatatlanságát Carlo Ancelotti. A Real Madrid mesterének pályafutását végigkísérték a Pool elleni nagy párharcok a BL-döntők történetének tán leghihetetlenebb fordításán túl is. 1984-ben Rómában, a Roma játékosaként veszített BEK-döntőt, 2005-ben ugye kikapott, 2007-ben nyert az AC Milan mestereként. „Amikor az Evertonnál dolgoztam, a rivalizálás erősödött, nekem ez a mostani személyes ügy is. Ezúttal megint találkozunk. Nagyon veszélyes az ellenfelünk. Klopp kiváló edző, aki új dolgokat honosított meg a labdarúgásban csapatai intenzitásával, és az agresszív letámadással” – magyarázta a 62 éves géniusz. Ancelotti arra készül, hogy elsőként négyszeres BL-győztes legyen, 2003 és 2007 után 2014-ben a jelenlegi klubjával nyert. „Sok minden változott az első óta. Átalakult a játék is, de alkalmazkodom, mert imádom ezt a sportágat”.

Jamie Carragher, az angolok korábbi védője szerint a Pool sokkal esélyesebb: „Láttam a Realt a BL-ben. Csak ebben a sorozatban több vereséget szenvedett, mint Klopp együttese az egész idény minden sorozatában” – indokolt.

Az efféle véleményekre reagált a BL gólkirálya, Karim Benzema, amikor leszögezte: „Liverpoolban már azt hiszik, övék a trófea. Várjuk ki a végét!”

Na, igen, a vége. A Realnak a végén nagyon megy.

És a döntőben is. Az utóbbi hét fináléját mind megnyerte.

Vereséget 1981-ben szenvedett utoljára. Párizsban. A Pool ellen.

Akárhogy is: sorszerű a BL vége.