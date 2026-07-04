A Liverpool korábbi legendás edzője intenzív tárgyalásokat tart szükségesnek a német labdarúgó szövetséggel azután. A válogatott kiesése után az eddigi kapitány, Julian Nagelsmann pénteken jelentette be a távozását.
A Pep Guardiola vezette Manchester City a Premier League utolsó fordulójában 3-1-re győzött a West Ham United ellen.
Az angol bajnoki cím szempontjából sorsdöntő lehet az utolsó Jürgen Klopp-Pep Guardiola összecsapás a Liverpool és a Manchester City részvételével.
2019-ben a klubbal megnyerte a Bajnokok Ligáját, a klubvilágbajnokságot és az Európai Szuperkupát, egy évvel később pedig angol bajnok lett, majd 2022-ben az FA Kupát és a Ligakupát is elhódította. Most azt mondta, hogy kifogyott az energiából.
A magyar válogatott csapatkapitányának egy hétfői meccsen húzódott meg a combizma, s edzője, Jürgen Klopp elismerte: egy perccel később cserélték le, mint kellett volna.
A magyar válogatott csapatkapitányának a combhajlító izma szenvedett sérülést Liverpool hétfői mérkőzésén.
A Real Madrid tizennegyedszer vagy a Liverpool hetedszer hódítja el a Bajnokok Ligája serlegét? – stílszerű kérdés a mai naphoz, huszonnyolcadikához!
Agyonverte a Liverpool a Manchester Unitedet, amely Sir Alex Ferguson nyugdíjazása óta sokadik átalakulására készül.
Higgyetek bennünk címmel jelent meg az a könyv, amely bemutatja, hogy 30 év után hogyan nyerte meg az angol labdarúgó-bajnokságot a Liverpool.
A Liverpoolt bajnoki címig vezető Jürgen Klopp lett az angol labdarúgó élvonal 2019/20-as idényének legjobb edzője.
A Jürgen Klopp vezette Liverpool újabb rekordot döntött meg, egyetlen top ligás csapat sem állt még 61 ponttal 21 forduló után.
Bár néhány hete még akár a bajnoki címre is esélyesnek látszott a Liverpool, a vörösök most igen súlyos válságba kerültek. Utóbbi nyolc meccsükből mindössze egyet nyertek meg. Kedden újabb nehéz kihívás előtt áll a csapat. A Premier League listavezetője, a Chelsea lesz az ellenfél. Egy újabb vereség már nagyon nehéz helyzetbe hozhatja Jürgen Kloppot, a trénert.
Ha úriember módjára is, de Jürgen Klopp lényegében kitessékelte a Liverpool csapatából Mario Balotellit. Szerinte az egykor szebb napokat látott olasz támadónak az lendítené fel a karrierjét, ha egy új csapatnál kezdene új életet.
Kiváló helyzetből várhatja a Liverpool az Európa-liga negyeddöntőjének visszavágóját.
"Ez egy olyan történet, amilyet csak a futball képes írni" – mondta a Liverpool vezetőedzője, Jürgen Klopp azt követően, hogy korábbi klubjával, a Borussia Dortmunddal sorsolták össze csapatát az Európa-liga negyeddöntőjében.
Először beszélt az angol élvonalbeli Liverpool labdarúgócsapatának magyar kapusa, Bogdán Ádám az együttes vezetőedzőjével, Jürgen Klopp-pal, mióta óriásit hibázott – szögletből kapott gólt – a negyedosztályú Exeter elleni FA-kupa-meccsen. A 28 éves hálóőr az esetet követően kegyvesztetté vált, többször a kispadra sem ülhetett le, valamint klubja visszahívta a skót Aberdeennél kölcsönben védő, 22 éves Danny Wardot.
Hihetetlen drámai mérkőzésen, egy hosszabbításban esett góllal mentett pontot saját közönsége előtt a Liverpool labdarúgócsapata az Arsenal elleni bajnoki összecsapáson, mely 3-3-mal zárult. A mérkőzés végén vehemensen örült a vörösök német mestere, Jürgen Klopp az egyenlítő találatnál, amely alatt Arséne Wenger igyekezett nyugtatni a trénert.
Topcsapattá akarja formálni a Liverpoolt a nemrég kinevezett Jürgen Klopp, és a szükséges erősítésekhez szabad kezet kapott a vezérkartól. A német szakember átigazolási terveiről már korábban is szó esett, és úgy tűnik, egyre inkább igazak azok a pletykák, hogy kapusposzton is erősíteni akar.
Sajtóértesülések szerint a Borussia Dortmundnál hét évig edzősködő, ezalatt két német bajnoki címet szerző Jürgen Klopp a Liverpool labdarúgócsapatánál köt ki: csütörtökön vagy pénteken jelenthetik be az érkezését. Az előző trénert, Brendan Rodgerst vasárnap menesztették, miután a vörösök 1-1-es döntetlent játszottak a városi rivális Everton otthonában. A Liverpool nyolc forduló után a 10. helyen áll az angol élvonalban.
Az edzők esetében ismeretlen a nyugdíjas állás fogalma. Még azok a szakemberek sem érezhetik biztonságban magukat, akik bajnoki címek sorát szerezték, sőt, világbajnokságot is nyertek válogatottjukkal. Az utóbbi hetekben több ismert szakembert állítottak fel a kispadról, igaz, ketten közülük azóta új csapatot találtak maguknak.
Ugyan kacsának bizonyult az a keddi hír, amely szerint Jürgen Klopp nyártól a Real Madrid edzője lesz, hiszen az a forrás – a Deutschland Radio – nem is létezik, annyi azért biztosnak tűnik, hogy a Borussia Dortmundtól távozó szakember a továbbra is komoly jelölt a blancóknál.
„Berlin, megyünk!” – skandálták a müncheni Allianz Arena gyepén lejtett tánc közben a Borussia Dortmund focicsapatának játékosai, miután a tizenegyespárbajban, idegenben múlták felül a Bayern Münchent a német DFB-kupa elődöntőjében.
Nem akármilyen búcsúajándék lenne Jürgen Klopp számára, ha labdarúgócsapata, a Borussia Dortmund továbbjutna a DFB-kupa döntőjébe. A gárda ellenfele azonban a Bayern München lesz, amely hétvégén megszerezte újabb, 25. bajnoki címét.
A Manchester Cityhez igazolhat Jürgen Klopp. A Borussia Dortmund szerdán jelentette be, hogy a tréner nem kívánja meghosszabbítani 2018-ig szóló szerződését, feltehetően a csapat idei gyenge szereplése, valamint személyes ellentétek miatt.
A Borussia Dortmund villámsebességgel véget ért sajtótájékoztatóján megerősítette a Bild Zeitung azon értesülését, amely szerint Jürgen Klopp szerződésének felbontását kérte, s nyáron elhagyja a klubot.
Jürgen Kloppot mintha kicserélték volna múlt szombat óta, amikor együttese a gaboni válogatott Aubameyang két góljával idegenben 3-0-ra verte a Freiburgot, s elmozdult a szégyenletes utolsó helyről. A Dortmund edzője szerdai sajtóértekezletén is sugárzott a boldogságtól.
Jürgen Klopp kiadta az ukázt: a bajnokságra kell koncentrálnia a Dortmundnak a tavaszi szezon során, s a Bajnokok Ligája szereplés „nem érdekli”. Az együttest azonban az ág is húzza, a napokban újabb két játékosa sérült meg. Nehéznek ígérkezik a kiesés elleni harc.
Szegény Mainz! Amikor a csapat már kezdte elhinni, legyőzheti a Bayern Münchent, a 90. percben jött Robben, és megszerezte a bajorok győztes találatát, ezzel a Bayern 2-1-re nyert, s sorozatban kilencedik győzelmét aratta. A gólszerző szerint különösen jó érzés ilyen góllal nyerni, de megjegyezte, azért kicsit sajnálja a mainziakat.
Jürgen Klopp, a Dortmund edzője teljesen tanácstalannak tűnik azután, hogy együttese a Bundesliga 13. fordulójában az utolsó, 18. helyre csúszott vissza, miután 2-0-s vereséget szenvedett vasárnap idegenben az Eintracht Frankfurttól.
Danny Welbeck egymaga annyi gólt szerzett szerdán, mint ahány az A és B csoportban összesen született: első tripláját jegyezte az Arsenalban. A legtermékenyebb négyes persze a D lett, ahol a Dortmund is nagy különbséggel nyert. A Basel mindeközben igazi angolspecialistává lépett elő. Tény, a csatárok mindenhol remekül helyt álltak.