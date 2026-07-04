Bajban a német mágus

Bár néhány hete még akár a bajnoki címre is esélyesnek látszott a Liverpool, a vörösök most igen súlyos válságba kerültek. Utóbbi nyolc meccsükből mindössze egyet nyertek meg. Kedden újabb nehéz kihívás előtt áll a csapat. A Premier League listavezetője, a Chelsea lesz az ellenfél. Egy újabb vereség már nagyon nehéz helyzetbe hozhatja Jürgen Kloppot, a trénert.