Real Madrid: vajon ki lövi a századikat?

Hét közben is folytatódhat a versenyfutás a bajnoki aranyért a spanyol bajnokságban a Barcelona és a Real Madrid között, igaz, a papírforma alapján a 34. forduló nem hoz gyökeres változásokat, hiszen mindkét együttes verhető ellenféllel szemben lép pályára: a katalánok kedden a 13. helyen álló Getafét, Carlo Ancelotti együttese pedig szerdán, a kiesés ellen harcoló Almeríát látja vendégül. Utóbbi mérkőzés érdekessége, ha a Real akár csak egyetlen találatot is elér, akkor megszerzi századik gólját a bajnokságban.