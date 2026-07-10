Büntetőpárbaj után a Real Madrid kiejtette a címvédő Manchester Cityt, búcsúzott a másik angol együttes, az Arsenal is.
A vád szerint a futballszakember első madridi edzősködése idején, 2014-ben és 2015-ben több mint egymillió eurós bevétel után nem fizetett adót.
A korábban a brazil válogatottal hírbe hozott edzőlegenda szerződését két évvel hosszabbították meg.
A Real Madrid tizennegyedszer vagy a Liverpool hetedszer hódítja el a Bajnokok Ligája serlegét? – stílszerű kérdés a mai naphoz, huszonnyolcadikához!
Az Espanyol legyőzésével 35. bajnoki címét szerezte meg a Real Madrid. A gárda olasz edzője, Carlo Ancelotti e sikerrel történelmi eredményt ért el.
Hatvan év után ismét Itália nélkül rendeznek világbajnokságot. Gianluigi Buffon könnyek közt jelentette be, visszavonul a válogatottól.
A stílusváltás jót tett a német futballnak, amelynek jelenleg nincs Beckenbauerhez fogható világklasszisa, viszont vannak kiváló játékosai, többen bevándorlók gyermekei.
A svájci Nyonban tegnap kora délután kisorsolták a labdarúgó Bajnokok Ligája és Európa-liga negyeddöntőinek párosításait. Előbbi sorozatban a következő játéknap csúcsrangadója alighanem a végső győzelemre is esélyesnek tartott Bayern München és a címvédő Real Madrid mérkőzése lesz, ugyanakkor komoly érdeklődésre tarthat számot a két évvel ezelőtti finálé párosítása, a Juventus–FC Barcelona találkozó is.
Carlo Ancelottit a napokban mutatták be Münchenben. A Bayernnél hamar világossá tették számára, mit is várnak el tőle: a Bajnokok Ligája megnyerését. Azt a trófeát, amit Pep Guardiola nem tudott elhozni az Isar partjára.
Alighanem Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke a fejét verheti a falba amiatt, hogy tavaly elküldte a kispadról Carlo Ancelottit, aki a következő szezontól a Bayern München szakmai munkáját irányítja majd. A királyi gárda ugyanis annyira harmatosan szerepelt a helyére 2015 nyarán kinevezett Rafa Benítez irányítása alatt, hogy a klubvezető tegnap felállította a kispadról.
A tekintélyes France Football szerint Cristiano Ronaldóról is tárgyalt Katarban Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke.
Az edzők esetében ismeretlen a nyugdíjas állás fogalma. Még azok a szakemberek sem érezhetik biztonságban magukat, akik bajnoki címek sorát szerezték, sőt, világbajnokságot is nyertek válogatottjukkal. Az utóbbi hetekben több ismert szakembert állítottak fel a kispadról, igaz, ketten közülük azóta új csapatot találtak maguknak.
Elmaradt a meglepetés, az 55 éves Rafa Benítez kezébe került a karmesteri pálca Madridban. A játékosként maradandót nem alkotó spanyol szakember Nápolyból teszi át a székhelyét, és óriási feladatot kapott: újra csúcsra kell juttatnia a Realt.
Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke az előző években már több kétségbe vonható döntést hozott, Carlo Ancelotti hétfő esti kirúgása azonban minden korábbinál megkérdőjelezhetőbb. Szinte senki sem ért egyet vele, ráadásul nehéz lesz Ancelottihoz hasonló képességű trénert találni.
Távozik posztjáról Carlo Ancelotti, a Real Madrid labdarúgócsapatának vezetőedzője.
A címvédő Real Madrid a Juventushoz látogat ma a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonásán. Mindkét csapat számára karnyújtásnyira van már csak Berlin, ahol a legrangosabb európai kupasorozat döntőjét rendezik.
Hét közben is folytatódhat a versenyfutás a bajnoki aranyért a spanyol bajnokságban a Barcelona és a Real Madrid között, igaz, a papírforma alapján a 34. forduló nem hoz gyökeres változásokat, hiszen mindkét együttes verhető ellenféllel szemben lép pályára: a katalánok kedden a 13. helyen álló Getafét, Carlo Ancelotti együttese pedig szerdán, a kiesés ellen harcoló Almeríát látja vendégül. Utóbbi mérkőzés érdekessége, ha a Real akár csak egyetlen találatot is elér, akkor megszerzi századik gólját a bajnokságban.
Ma városi rangadóval, a Real Madrid-Atlético Madrid összecsapással folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágója. Az egy héttel ezelőtti mérkőzésen nem kímélték egymást a csapatok, vér áztatta 0-0-át játszottak egymással. A másik párharcban a Juventus hazai pályán 1-0-s előnyt szerzett a Monaco ellen.
A spanyol bajnokság példája is bizonyítja mennyire szép és persze kiszámíthatatlan játék a labdarúgás. Január elején mindenki a Barcelonát temette a Luis Enrique és a Messi közötti állítólagos vita, no és a katalánok formán kívüli teljesítménye miatt. Aztán februárban és márciusban a királyi gárda került célkeresztbe váratlan vereségei és Cristiano Ronaldóék lélektelen játéka miatt.
Nincs változás a spanyol bajnokság élén a hétközi fordulója után sem, hiszen az élen álló első három helyezett, a Barcelona, a Real Madrid és az Atlético Madrid is győzelmet aratott.
A győzelmet, mint tudjuk, nem kell magyarázni. A labdarúgó Bajnokok Ligájából negyeddöntőjébe való továbbjutást azonban a Real Madrid esetében mindenképpen. Arra ugyanis senki sem számított, hogy a gelsenkircheni biztos, 2-0-s idegenbeli győzelem után otthon az utolsó pillanatig rettegnie kell a királyi gárdának a továbbjutás miatt.
Carlo Ancelotti, a Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid trénere lett a legjobb klubedző labdarúgás történetével és statisztikájával foglalkozó szervezet, az IFFHS szerint.
A külföldi lapok és szakértők egyetértenek abban: megérdemelten kapta meg az Aranylabdát Cristiano Ronaldo harmadízben. A szavazás eredménye azt is jelzi, idén is róla és Lionel Messiről, s az ő vetélkedésükről szól majd a világ labdarúgása.
Története első klubvilágbajnoki címét szerezte meg a Real Madrid, miután 2-0-ra legyőzte az argentin San Lorenzót a szombat esti döntőben. Carlo Ancelotti együttese negyedik trófeáját nyerte meg ebben az évben. A királyi gárda teljesen megérdemelten került a "világ tetejére".
Egy mérkőzésre került a Real Madrid attól, hogy a világ legjobb együttesévé koronázzák. A királyi gárda kedd este helyenként sziporkázva verte meg a Marokkóban megrendezett klubvilágbajnokságon az elődöntőben a mexikói Cruz Azult 4-0-arányban. Úgy tűnik, a Realt tényleg nem lehet megállítani.
Vasárnap utazott el a Real Madrid a marokkói klubvilágbajnokságra. A viadalon a királyi gárda rögtön az elődöntővel indíthat. Carlo Ancelottiék hivatalosan is bizonyíthatják, hogy övék a világ legjobb csapata. A patinás France Football internetes szavazásán a megkérdezettek 82 százaléka vélekedett úgy, hogy Ronaldóéknak most nincs párja Európában.