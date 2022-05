nepszava.hu;

Parragh László;Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete;

2022-05-28 19:55:00

Visszautasítja Parragh László kijelentését a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete

Úgy vélik, pont fordítva vannak a dolgok, mint ahogy a kamara elnöke állítja.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) továbbra is kitart a sztrájkkövetelések teljesülése és a sztrájkjog biztosítása érdekében a jogi eljárások, az egyeztetés és a sztrájkfolyamat mellett, és a sztrájkjog érvényesüléséért minden jogi lépést megtesz, beleértve azt is, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul - derül ki az érdekképviselet kongresszusáról szóló, lapunkhoz is eljuttatott közleményéből.

Egyúttal visszautasítják Parragh László a Klubrádióban tett azon nyilatkozatát, miszerint „belevitték a pedagógus-társadalmat egy politikai-választási kampány kellős közepén való vitába, ami szükségszerűen generált olyan feszültségeket, ami szerintem most visszaüt.”

Éppen ezért a kongresszus egyetért a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetével: Parragh László kérjen bocsánatot, és végkielégítés nélkül távozzon a közéletből.

Egyúttal jelezték, hogy több határozatot is elfogadtak a következő időszakban szervezendő akciókról és eseményekről, melyekről később adnak tájékoztatást.

Parragh László a Népszavának adott - nagy vitákat kavart - interjúját itt olvashatja el.