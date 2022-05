Horváth Gábor;

iskolai lövöldözés;rendőri fellépés;Donald Trump;Joe Biden;

2022-05-29 23:04:00

Gyáva rendőrök nem védték meg a gyerekeket

Uvaldéban életeket menthetett volna a bátorság. Joe Biden a helyszínre utazott, hogy az áldozatok családjaival imádkozzon, Donald Trump a fegyverlobbi gyűlésén szónokolt.

,,Bocsássanak meg nekem, bocsássanak meg a fiamnak!" – kérte a hétvégén egy spanyol nyelvű tévének nyilatkozva Adriana Martinez, akinek 18 éves fia kedden tizenkilenc kisiskolást és két tanárnőt lőtt agyon a texasi Uvalde általános iskolájában, mielőtt végzett vele a határőrség kommandója. A múlt keddi tömeggyilkosság azóta újabb áldozatot követelt: a temetési előkészületek közben szívrohamban meghalt az egyik meggyilkolt tanárnő férje. A házaspár után négy gyermek maradt árván.

A tettes rendezetlen családi körülmények között, nagyszüleinél nőtt föl, aminek hátterében kábítószer-függés állt. Múlt keddi ámokfutása első cselekedeteként meglőtte nagyanyját, mert az kifogásolta a magas mobiltelefonszámláját. Az iskolai lövöldözésre azonban régebben készülhetett, a frissen vásárolt fegyvereiről készült kép miatt érdeklődő internetes ismerőseinek például arra utalt, hogy hamarosan hallanak róla. Beszélgetőpartnerei szerint többször fenyegetőzött erőszakkal, különösen lányokkal szemben, ám az érintettek egyrészt nem hitték, hogy komolyan gondolja, másrészt megszokottnak tekintették a dolgot a mai kamaszfiúk részéről.

A hatóságok a hétvégére összeállították a történtek idővonalát, s ennek alapján máris sokan követelik a helyi rendőrfőnök lemondását. Mint kiderült, a tettes 78 percen keresztül garázdálkodhatott az iskolában, jóllehet a rendőrök az első lövések eldördülése után pár perccel kiérkeztek a helyszínre. Az általános szabály szerint ilyen esetekben a fegyveres rendőrök saját biztonságuk kockáztatása árán is kötelesek felvenni a harcot, hogy minél gyorsabban ártalmatlanná tegyék az elkövetőt vagy legalább elvonják figyelmét a védtelenekről. Az elsőként érkező uvaldei rendőrök közül azonban ketten megsebesültek a tűzharcban, mire a helyszíni parancsnok úgy döntött, hogy várják meg a golyóálló öltözetet viselő határőrségi kommandót. Sőt, először még őket is visszatartotta a rohamtól. Ha nem is tudható, hány gyermeket lehetett volna megmenteni, biztosnak tűnik, hogy a rendőrök bátrabb fellépése esetén kevesebb lett volna az áldozat.

Az viszont már politika, hogy Greg Abbott texasi kormányzó rögtön kihasználta a lehetőséget és a rendőrökre tolva a felelősséget dühösen kijelentette, hogy őt is félrevezették. Az uvaldei vérengzésből ugyanis gyorsan választási téma lett: Abbott novemberi kihívója, a demokrata párti Beto O’Rourke váratlanul felbukkant a kormányzó élőben sugárzott sajtóértekezletén és a kamerák előtt vonta felelősségre a laza texasi fegyvertartási szabályok miatt.

Abbott a felmérések szerint jelentős előnnyel vezet O’Rourke előtt, de a kialakult helyzetben mégis lemondta személyes részvételét és csupán videón üdvözölte a Nemzeti Lövészszövetség (NRA) pénteki, Houstonban tartott összejövetelét. A fegyverlobbi rendezvényén felszólaló republikánus politikusok, köztük Donald Trump volt elnök, sajnálkozásukat fejezték ki az Uvaldéban történtek miatt, ám a szokásos érveket hangoztatva ellenezték a fegyvertartási szabályok szigorítását.

Ezzel épp ellentétes értelmű nyilatkozatot tett Kamala Harris alelnök, aki a hétvégén még a korábbi, Buffalóban történt rasszista tömeggyilkosság egyik áldozatának temetésén vett részt. Joe Biden elnök és felesége vasárnap Uvaldéba utazott, ahol a tervek szerint ellátogat a lapzártánk után kezdődő gyászmisére és találkozik az áldozatok családjaival.