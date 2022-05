Rónay Tamás;

Matteo Salvini;Olaszország;LIGA;Mario Draghi;

2022-05-31 15:45:00

Egyre magányosabb a „békegalamb”, Orbán Viktor olasz szövetségesét már a saját párttársai sem értik

Mind jobban elszigeteli magát Matteo Salvini. A Liga elnöke az ukrajnai háborúban is teljesen következetlen, saját párttársai sem értik megnyilatkozásait.

Matteo Salvini pártja, a Liga zuhanása a közvélemény-kutatásokban megállíthatatlannak tűnik. Hiába került be a politikai erő tavaly Mario Draghi egységkormányába, a kabineten belül mintha fel is gyorsult volna az erjedés folyamata. Az irodák többsége 15 százalék körül méri. Hol van ez a 2019 júliusában mért 35 százaléktól? Salvini népszerűsége különösen a koronavírus idején kezdett esni, amikor oltásellenes kijelentéseket tett, ráadásul sokszor éppen magának mondott ellen a válság kezelésében.

Az ukrajnai háború idején is többször keveredik önellentmondásba. Korábban Putyin-barát kijelentésekkel vétette észre magát, de a háború kitörése után eljátssza a békegalamb szerepét. Sokan azonban még nagyon is jól elmékeznek arra, néhány éve még miként viszonyult a Kreml urához. Március elején, amikor a lengyel-ukrán határ lengyelországi oldalára utazott, hogy „fellképjen a békéért”, vendéglátója, Przemysl polgármestere, közös sajtóértekezletükön előkapott egy putyinos pólót, amiben Salvini néhány éve egy moszkvai útja során virított. Kínos jelenet volt a javából a Liga elnöke számára.

Amikor péntek este, az olasz közszolgálati csatorna, a RAIUNO tévéhíradójában bejelentették Salvini terveit, Lorenzo Fontana, a Liga külpolitikáért felelős titkárhelyettese döbbenten kezdte tárcsázni a Liga első emberének számát. „Tényleg igaz ez?” – kérdezte kábultan. „Nos, igen, gondolkodom rajta...” – hangzott a válasz. „Matteo, gondold át, ez kényes pillanat. Bumerángként üthet vissza” – próbálta észhez téríteni Fontana párttársát. Ezzel arra utal, ha Putyin fogadná is, amire már eleve nincs nagy esély, akkor sem tudná jobb belátásra bírni az orosz elnököt a háború leállításáról, ami újabb külpolitikai kudarc lenne a populista vezető számára. Mindenesetre ez a kis párbeszéd jól illusztrálja, mennyire öntörvényű politikus és ez milyen veszélyes saját pártja szempontjából is.

Mint a La Repubblica írta, Salvini már hetek óta szövögette diplomáciai hálóját. Május 5-én találkozott a római török nagykövettel, Omer Gucukkal. Mario Draghi kormányfővel együtt azt is hangoztatta, „oda megy, ahol szükség van rá”, de anélkül, hogy utalt volna személyes diplomáciai kezdeményezésre utalt. Közben a továbbra is a béke apostolaként lépett fel azt hangoztatva, ellenzi, hogy újabb fegyvereket küldjenek az ukránoknak. Putyin pártjával, az Egységes Oroszországgal is kereste a kapcsolatot: a Liga az orosz kormánypárttal 2017-ben együttműködési megállapodást írt alá. Az öt évre szóló megállapodás március 6-án lejárt, de még hatályban van, mivel egy záradék értelmében a megállapodás meghosszabbítható, ha a lejáratot követő hat hónapon belül nem mondják fel. És senki sem vonta vissza. Egyes vélekedések szerint a Vatikánnak is köze lehet Salvini lépéséhez. Röviddel azelőtt, hogy bejelentette, Moszkvába menne, hírek szerint találkozott Pietro Parolin államtitkárral. Feltételezések szerint a Szentszék azt reméli, hogy a korábban a Vatikánban persona non gratának tartott Salvini összehozhat egy találkozót Putyin és a pápa között.

Miután Salvini bejelentette moszkvai vizitjének terveit, a jobboldali populista Olasz Testvérek (FdI) elnökétől, Giorgia Melonitól kezdve Di Maión át Enrico Lettáig, a balközép Demokrata Párt (PD) elnökéig mindenki elutasítással fogadta a felvetést, amit Salvini növekvő sértődöttséggel vett tudomásul. „Nem várok tapsot, de sértegetést sem” – hangoztatta. Ráadásul ahogy telt-múlt az idő, Salvini magabiztossága is kezdett alábbhagyni az út létrejöttét illetően.

Hogy mennyire nincs egység az olasz populisták között, azt Meloni reakciója is jól jellemzi, amit Salvini egyenesen arculcsapásként értékelhetett. „Ez nem olyan kérdés, amivel kampányolni lehet, itt nemzeti érdekek forognak kockán. Nem ismerem Salvini moszkvai látogatásának tartalmát. Gondolom, beszélt erről a kormánnyal, amelynek tagja.” Meloni nyilván maga is jól tudta, hogy Salvini valójában senkivel sem egyeztetett. Enrico Letta, a balközép Demokrata Párt elnöke epésen megjegyezte: "Salvini oda megy, ahová a szíve húzza.”

Minden jel szerint Salvini megint felsül, így a Liga népszerűségének csökkenése aligha áll meg.