Varga T. Róbert;

fesztivál;zenei fesztivál;Zágráb;

2022-05-30 15:20:00

Zágráb ráment az apokaliptikus hangzásvilágra

Tizenötödik alkalommal rendezik meg Zágrábban az InMusic fesztivált, amely a térség egyik legjelentősebb zenei eseményévé nőtte ki magát.

A négynapos horvátországi bulin világsztárok is színpadra lépnek, nem lesz ez másként az idén sem, de amitől ez a muri igazán figyelemre méltó, az az, hogy arrafelé nem kizárólag a legkeresettebb, a zenei fősodorhoz tartozó előadókat csábítják el, hanem több olyan formáció is színesíti a palettát, amely egyáltalán nem illik a mainstreambe.

Jó, ez nem jelenti azt, hogy ne lennének húzónevek, az idei felhozatalban speciel ott van a volt molokós Roisín Murphy, aztán Nick Cave, a The Killers és a Kasabian, ők hazánkban is többször adtak már koncertet, ha mást nem, a Sziget Fesztiválon, és hát a Gogol Bordellót sem kell senkinek bemutatni mifelénk sem.

Már más a helyzet a Fontaines D.C.-vel, noha Budapest legjelentősebb fesztiválján ugyancsak nagyszínpados fellépő lesz, mondjuk arra kíváncsiak lennénk, ha csak magyar közönség volna, hányan lennének a koncertjükön. Pedig a belfasti banda az egyik legígéretesebb rockegyüttes manapság, némi punkos beütésű zenéjük pedig illik abba a sorba, amit a Dry Cleaning, valamint az Idles szintén képvisel. Ők is ott lesznek az InMusicon.

Az utóbbi időben – már amikor nem mondjuk a despaciotós Luis Fonsiról van szó – újra nagyon divatba jött a new-wave is, sokan nyúlnak az experimentális jazzhez, ott van például a mindezeket az egyik legütősebben ötvöző The Comet is Coming, amelynek sajátos hangzásából a jazz mellett a pszichedelikus rock, az elektronikus zene és a funk hatásai is kihallatszódnak, s mindebből olyan zenei világ jön létre, amelyet a jövő bizonytalanságai ihlettek. A Covid, a globális felmelegedés, és az emberiség fennmaradásának veszélyei reneszánszát szolgáltatják a zenei kultúrában annak az érzésnek, amire talán a frusztráltság a legjobb szó. Ebből táplálkozva a posztapokaliptikus hangzásvilág egyre hangsúlyosabb szerepet kap a zenében. Sokan nyúlnak vissza a hetvenes-nyolcvanas évek fordulójának olyan előadóihoz, mint például a Devo, amely megkerülhetetlenül eszünkbe jut, amikor például a Snapped Ankles monoton, agyzsibbasztó hangmintáit halljuk. Majdnem azt írtuk, dallamait, de az elég nagy eufemizmus lett volna.

A Sleaford Mods agresszív társadalomkritikája mellett persze megfér a világzenében utazó, Maliből származó Tamikrest vagy Amadou & Mariam is.

Zágráb nincs messze, ráadásul a négy napos belépő 35 ezer forintba kerül. A szigetre egy napijegy 28 ezertől lesz kapható...