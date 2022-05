nepszava.hu;

Orbán Viktor;EU-csúcsértekezlet;Oroszország;olajembargó;Brüsszel;

2022-05-30 17:11:00

„A dolgok nem néznek ki jól” – borúlátóan ment be Orbán Viktor az olajembargóról szóló EUI-csúcsra, de megmondta, ki nyerte a legnagyobb extraprofitot

A magyar kormányfő szerint egyedül maradtunk az álláspotunkkal, de ennek ellenére mi az Európai Bizottságtól kérnénk kompenzációt a oroszok elleni szankciók miatt.

Most kaptuk meg az utolsó szövegjavaslatot – közölte sebtiben Orbán Viktor miniszterelnök, miután hétfőn Brüsszelbe érkezett az uniós tagállami vezetők soron kívüli, kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójára, amelynek legfőbb témája az Oroszországgal szembeni újabb szankciós csomag, benne az olajembargó.

Az Európai Unió honlapjára feltett videófelvételen előzetes értékelésként elmondta, hogy szerinte „a dolgok nem néznek ki jól”.

A kormányfő szerint ez azt jelenti „hogy nem dobják le az atombombát Magyarországra, tehát tudunk működni továbbra is” úgy, ahogy eddig. Hozzáfűzte, a vezetéken érkező gázra vonatkozó szabályokat valamikor később fogják megvitatni és elfogadni. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy „csatáznunk kell”. Mégpedig amiatt, hogyha a csővezetéken keresztül érkező orosz olajjal történik valami, – amiről már az ukránok is beszéltek – vagyis:

Orbán Viktor szerint továbbá az is a garancia részét képezi, hogyha arról döntenének, hogy a vezetékes olaj is kikerüljön a magyar gazdaságból, ahhoz milyen beruházásokra, mennyi időre van szükség, és így tovább, de – hangsúlyozta – ezt most még nem kell megvitatni.

A miniszterelnök megjegyezte még, hogy a szankciókból elsősorban a nagy olajcégek „gyűjtenek be profitot”, a világgazdaságban felment az olaj ára, aminek nyertesei a nyugati nagy cégek, itt a Shellt vagy a Totalt említette, amelyek nem magyarok, és amelyeknél az extraprofit nagy része van. Szerinte ezért nem kell nekünk ellentételezést adnunk, mert nálunk nincs semmilyen extraprofit. Sőt olyan beruházásokat kérnek tőlünk, például a csővezeték-építést, finomító-átalakítást, ami nagyon sokba kerül, ám ami majd azokból kijön, az a termék, a benzin drágább lesz, mint a mostani.

Orbán Viktor szerint egyébként csak „egy legény van talpon a vidéken”, azaz Magyarország álláspontjával egyedül maradt az uniós országok között.