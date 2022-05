nepszava.hu;

Jakab Péter;Potocskáné Kőrösi Anita;Jobbik;feljelentés;

2022-05-30 20:10:00

Újra botrány van a Jobbikban, Jakab Péter feljelenti a saját helyettesét

Eldurvult a belső harc.

„Vannak pillanatok, amikor egy pártelnöknek nagyon nehéz döntést kell hoznia. Potocskáné Kőrösi Anita az elmúlt években végzett gazdasági, szakmai munkájával kiérdemelte a feltétlen bizalmamat. Ezért jelöltem őt elnökhelyettesemnek a Jobbik tisztújításán. Aztán történt valami. Nem tudom mi, csak azt, hogy a bizalmamat élvező ember hirtelen a távollétemben úgy dönt, elnöki jogkört ragad magához, semmibe veszi a törvényeket, és mint elefánt a porcelánboltban elkezd törni zúzni” - írta hétfő délután Facebook-oldalán a Jobbik elnöke.

Jakab Péter kifogásolta, hogy Potocskáné Kőrösi Anita a többi között utasítja a Jobbik pártalapítványát olyan kifizetések végrehajtására, amelyek anyagilag csődbe vinnék az alapítványt. Kész, vége, nincs tovább. „Vagy épp engem, mint frakcióvezetőt megkerülve utasítja a hivatalomat szerződések megkötésére mindenféle jogkör nélkül” – tette hozzá.

A politikus jelezte, hogy „Anita” ismeri a törvényeket és a közgazdaságtant. „Tudja, hogy egy párt elnökhelyettese, de még elnöke sem utasíthat semmire sem egy alapítványt. Még a párt alapítványát sem. Tiltja a törvény. És tudja azt is, ha egy pártalapítvány többet költ, mint amennyije van, csődbe megy. És mégis figyelmen kívül hagyja mindezt. Törvényt is, közgazdaságtant is.” Azt nem tudja, hogy hatalmi vagy anyagi okból teszi mindezt. Ezt követően megosztotta belső vívódását is, mivel az előtte lévő kérdést kínzónak nevezte. „Hunyjak szemet felette? Engedjem el a fülem mellett, hogy az az ember, aki elnyerte a bizalmamat visszaél a hatalmával és csődbe vinné a Jobbik alapítványát?” Ha a Fidesz visszaéléseivel, korrupciójával, hatalmi túlkapásaival szemben harcot hirdetünk, akkor magunk között sem tűrhetjük meg mindezt. Sőt! A korrupciónak, a visszaélésnek nincs színe. Akkor sem tűröm, ha fideszes az elkövető, de akkor sem, ha jobbikos. Sőt, akkor irtom csak igazán - magyarázta.

- zárta sorait Jakab Péter.

A Jobbiknak nem ez az első nagy botránya. Nemrég derült ki, hogy egy 2021 decemberi pártrendezvényen megpróbálták megerőszakolni Szilágyi György volt alelnök élettársát, egy másik prominens tag, Stummer János pedig kilépett az alakulatból.