2022-05-30 20:21:00

Végleg lezárult a Chelsea FC Abramovics-korszaka, amerikai kézben a brit futballklub

A 4,25 milliárd fontos vételár nem a volt orosz tulajdonosé, egy bankszámláról az ukrajnai háború áldozatait segítő jótékonysági szervezetek oszthatják szét.

Befejeződött a Chelsea 4,25 milliárd fontos eladási folyamata a Todd Boehly amerikai befektető által vezette konzorciumnak – írja a BBC. A klubot márciusban bocsátották eladásra, megelőzve, hogy orosz Roman Abramovicsot, mint tulajdonost szankcionálják az Ukrajna ellen háborút indító Vlagyimir Putyinnal való kapcsolatai miatt. A Chelsea azóta különleges kormányzati engedéllyel május 31-i lejárattal.

Mint írják, Boehly konzorciuma tizenegy riválissal „küzdött meg” a március 2-án indult és több mint 250 megkeresésből álló eladási folyamat során, s vállalta végül a forintban csaknem 2000 milliárdos vételárat. Amint arról a Népszava is beszámolt, még az is felvetődött, hogy Serena Williams és Lewis Hamilton is beszállna a Chelsea futballcsapatába. Az Egyesült Királyság kormánya végül múlt szerdán bejelentette, hogy a klub eladására engedélyt ad, de az eladásból befolyt összeget nem Abramovics kapja, hanem egy külön bankszámlára teszik, amelyről az ukrajnai háború áldozatait segítő jótékonysági szervezeteknek adományozzák.

Todd Boehly, aki az üzlet nyélbe ütéséért személyes köszönetet nyilvánított mind a brit kormány, mind a brit kormánynak, minisztereinek és Premier League tisztviselőinek, azt ígérte, hogy hosszú távú befektetésként tekint a Chelsea-re, és a futballcsapat korábbi sikereinek folytatása mellett kiemelt figyelmet kap az ifjúság, az utánpótlás fejlesztése, és a tehetséges sportolók megszerzése egyaránt.

A részvények többségét így a Boehly vezette konzorcium és a kaliforniai Clearlake Capital magántőke-társaság birtokolja. A BBC felidézui, A 48 éves Todd Boehly résztulajdonosa a hétszeres baseball-világbajnoki címvédő LA Dodgersnek, az amerikai női kosárlabdacsapatnak, a Los Angeles Sparksnak és az NBA-franchise Los Angeles Lakersnek is. Befektetett Bruce Springsteen daljogaiba, egy sportfogadási cégbe és étteremláncokba is. A Chelsea további befektetői közé tartozik Mark Walter amerikai milliárdos, az LA Dodgers társtulajdonosa, aki szintén részesedéssel rendelkezik a Los Angeles Lakersben, valamint Hansjorg Wyss svájci milliárdos.