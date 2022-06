ENSZ: Több mint 4000 civil vesztette életét a háborúban, a valós szám azonban ennél sokkal nagyobb lehet

Gy. D.;

ENSZ Menekültügyi Főbiztossága;civil áldozatok;újságírógyilkosság;orosz-ukrán háború;

2022-06-01 12:00:00

Az ukrán parlament tájékoztatása szerint 32 újságíró lelte halálát az invázió kezdete óta.

Legalább 4113 civil, köztük 264 gyerek vesztette életét eddig az ukrajnai háborúban – közölte az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR), amely egyúttal figyelmeztetett, hogy a valós szám ennél sokkal nagyobb lehet.

Csak a donyecki és a luhanszki régiókban – amelyek jelenleg folyamatos támadás alatt állnak – jegyezték fel az áldozatok

A háborúban eddig közel 5000 ember sebesült meg, legtöbbjük az ágyúzások és légicsapások következtében – részletezte az OHCHR.

Az OHCHR figyelmeztetett arra, hogy az áldozatok valós száma ennél sokkal nagyobb lehet. Az ukrán fél például kedden azt állította, hogy csak Mariupolban mintegy 22 ezer ember lelte halálát.

Latest update on civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 4,113 killed, incl 264 children; 4,916 injured, incl 421 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual toll is much higher. More ➡️ https://t.co/OY3SvXHADM pic.twitter.com/UAWxmTJbkN