



2022-06-05 16:31:00

Karácsony Gergely: a kormány extraprofitadója pontosan az, aminek látszik, brutális megszorítás

A főpolgármester úgy véli, az Orbán-kormány jelenlegi formájában, előzetes egyeztetések és hatástanulmányok nélkül felszámolta a rezsicsökkentést.

A lehető leghamarabb összehívom a fővárosi önkormányzati szakértőiből, a legnagyobb fogyasztójú fővárosi tulajdonú cégek vezetőiből álló testületet, hogy rövid időn belül javaslatokat tegyenek le az energiaköltségek csökkentése érdekében – közölte Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester intézkedéscsomagjának első lépését, amellyel – szándéka szerint – megvédhetik Budapestet „a rezsicsökkentés megszüntetésének” hatásaitól, a kerületek számára is felhasználhatóvá teszik.

Budapest vezetője szerint ugyanis a hétvégén bejelentett kormányzati intézkedéscsomag – a Népszava által is ismertetett extraprofitadó-rendelet – pontosan az, aminek látszik, brutális megszorítás, amellyel az Orbán-kormány jelenlegi formájában, előzetes egyeztetések és hatástanulmányok nélkül felszámolta a rezsicsökkentést. Mint azt Cseh Tamással szólva írta,

Ezért egyeztetést kezdeményez a fővárosi országgyűlési képviselőkkel, továbbá a június 13-ai héten Brüsszelben folytat tárgyalásokat az Európai Bizottság illetékeseivel annak érdekében, hogy „a fenntartható energiapolitikára” uniós forrásokat szerezzenek Magyarországnak és Budapestnek.

Karácsony a budapesti gazdasági élet meghatározó szereplőivel, és a már korábban is javaslatokat kidolgozó civil szervezetek képviselőivel, valamint a tudományos élet meghatározó szereplőivel is tárgyalásokat kezdeményez, amit elnevezett a „Budapest150 – Energia és fenntarthatóság csúcsnak”. Ettől a város életére általános érvényű javaslatok kidolgozását várja, s azt reméli, ezen alkalmakkor a kormánnyal is módjuk lesz az elmaradt egyeztetések lefolytatására.