Kövér László;Volodimir Zelenszkij;Ukrajna;Magyarország;háború;Vlagyimir Putyin;

2022-06-05 18:58:00

„Szamarat füléről, bolondot beszédéről ismered fel” – jött a kijevi válasz Kövér Zelenszkijre tett gúnyos megjegyzésére

A magyar házelnök „pszichés problémát” vélt látni Ukrajna elnökénél, amire hivatalának egyik tisztviselője, majd az ukrán külügy is reagált.

Az emberek mindig is bölcsek, és évszázadok óta tudják, hogyan reagáljanak a magyar Országgyűlés tiszteletlen elnökéhez hasonló „nempolitikusok” elfogadhatatlan és barbár kijelentéseire – idézte vasárnap a Telex Andrij Szibihát. A kijevi elnöki hivatal helyettes vezetője Facebook-oldalán Kövér László szombati Hír TV-ben elhangzott, Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt becsmérlő szavaira reagált, és éjjeli bejegyzését a lengyel Gazeta.pl szúrta ki.

Amint arról a Népszava is beszámolt, a hazai ellenzéket rendszeresen szapuló Kövér most Volodimir Zelenszkijt osztotta ki, s megjegyzése szerint az ukrán elnöknek „pszichés problémája” van. Továbbá általánosságban beszélt arról is, hogy szerinte „a kárpátaljai magyarságnak van félnivalója a háború után az ukránoktól”.

Az elnöki hivatal tisztviselője a magyar katonák 1943-as kegyetlenkedéseire utalva, meghallgatná azt is, hogy Kövér miként értékeli azt, „amikor a magyar nácik elevenen égettek el több ezer embert Csernyihivben és Korjukivkában”. Szerinte az ott történtek a második világháború egyik legborzasztóbb bűne volt. Végül megjegyezte:

Az ukrán külügyminisztérium szóvivője Oleh Nikolenko is Facebook-posztban reagált Kövérre, akitől elvárják, hogy „tegyen közzé igazolást a saját mentális egészségéről”, s majd annak alapján értékelik a szavait. –Tágabb értelemben véve sajnos a magyar politikusok kitartóan mocskolják Ukrajnát és mosdatják Oroszország bűnös szennyesét. Nem meglepő ez a pozíció, hiszen történelme során Magyarország többször is a gonosz oldalára állt – írta szintén nem diplomatikusan Nikolenko.