P. L.;

Dunaferr;vasmű;Vasas Szakszervezeti Szövetség;nyersanyag;háború;

2022-06-07 11:59:00

Kilátástalan a helyzet a Dunaferrnél: se alapanyaguk, se megrendeléseik nincsenek érdemben, és egyre súlyosabb a munkaerőhiány is

Aki teheti, más munka után néz.

A vasművet sem kímélte az orosz-ukrán háború okozta nyersanyaghiány, s bár az alkalmazottakat még kifizetik, a gyár visszafogott kapacitással működik, s az is kérdésessé vált, hogy egyáltalán meddig - írja a Magyar Narancs.

Bár a december elején bejelentett tíz százalékos fizetésemelés, az év végi százezer forintos bónusz és az, hogy a dolgozók egy év után végre újra egy összegben kapják a fizetésüket, arra engedhetett következtetni, hogy a Dunaferr helyzete kezd rendbe jönni, az erről szóló hírek után nem sokkal a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés (MVAE) meglehetősen borús képet festett le a hazai acélipar és a cég helyzetéről. Karácsony előtt adták ki azt a közleményt, amely szerint az elszálló energiaárak nagyon nehéz helyzetbe hozzák az acélipari szereplőket, s az államhoz fordultak a helyzet javításáért.

A szervezet külön kitért a vasmű helyzetére, eszerint a Dunaferrben vissza kellett fogni a termelést a magas energiaárak miatt, s egyebek között a gyár mindkét hengerművét is leállították. Az MVAE ezért arra figyelmeztetett, gyors beavatkozás nélkül elképzelhető, hogy visszafordíthatatlan folyamatok indulnak be, amelyek akár végleg el is lehetetleníthetik az acélipari vállalatok működését Magyarországon, több tízezer ember megélhetését és régiók gazdasági stabilitását veszélybe sodorva.

A Dunaferr március eleji közleménye a háború apropóján még úgy fogalmazott, hogy a nyersanyagellátásuk biztosított, a harcok miatt nincs nagyobb fennakadás, vészforgatókönyvekre is felkészültek. László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint azóta viszont éppen hogy csak életben tartják a gyárat, működése nagyon alacsony kapacitással zajlik, se alapanyaguk, se megrendeléseik nincsenek érdemben. A helyi szakszervezeteket a vasmű területére továbbra sem engedik be, s nincs előrelépés a korábban kirúgott szakszervezeti vezetők peres eljárásával kapcsolatban sem.

A cégben egyre súlyosabb a munkaerőhiány is. A fiatalok közül aki lát jobb lehetőséget, elmegy, a Dunaferrben pedig jövőt László Zoltán szerint valójában senki nem lát. Ráadásul az is nehezítheti a vasmű helyzetét, hogy közvetlen tulajdonosát, a Vnyesekomonbank (VEB) orosz állami bankot március elején kizárta a SWIFT rendszeréből az Európai Unió.