Juhász Dániel;

Oktatás;béremelés;PSZ;PDSZ;Orbán-kormány;Európai Bizottság;

2022-06-08 18:22:00

Az Orbán-kormány szerint az Európai Bizottság miatt nem lehet emelni a tanárok bérét

A pályaelhagyókat ez nem állítja meg – kommentált a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.

Az Orbán-kormány szerint az Európai Bizottság miatt késik a magyar pedagógusok bérfejlesztése - derült ki a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) által kezdeményezett szerdai sztrájkbizottsági egyeztetésen, ahol Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárral tárgyaltak a szakszervezetek képviselői.

Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője a Népszavának elmondta, a kormány a pedagógusok béremelését és más oktatási projekteket is uniós pénzből szeretne finanszírozni, de az államtitkár arra panaszkodott, hogy az Európai Bizottság „akadályozza” a folyamatot azzal, hogy nem fogadja el a kormány által benyújtott projekt-tervezeteket.

– Ezzel mi nem nagyon tudunk mit kezdeni, a pályaelhagyókat ez nem állítja meg és a fiatalok számára sem teszi vonzóbbá a pályát.

- fogalmazott Nagy Erzsébet. Lapunknak elmondta, az egyeztetésen rákérdeztek arra is, a 2023-as költségvetési tervezetben miért nem jelenik meg a korábban megígért, további 10 százalékos bér- vagy pótlékemelés fedezete, a PDSZ ügyvivője szerint Maruzsa Zoltán válasza erre az volt, hogy azt majd költségvetési tartalékokból fogják finanszírozni.

A sztrájkbizottsági egyeztetések nyáron is folytatódnak, a következőre június 28-án kerül sor. Nagy Erzsébet a Népszavának arról is beszámolt, az államtitkártól azt a tájékoztatást kapták, hogy a közeljövőben Pintér Sándor belügyminiszter - aki mostantól a közoktatás irányításáért is felel - szintén találkozni szeretne a PSZ és a PDSZ képviselőivel.