Patthy Loránd;

újságírók;Külgazdasági és Külügyminisztérium;Menczer Tamás;Szijjártó Péter;nagykövetség;

2022-06-09 09:25:00

Nagykövetségek figyelik a kormánykritikus magyar újságírók külföldi útjait, jelentéseket írnak az Orbán-kormánynak

Menczer Tamás utasítására néztek utána ennek. Az ezzel kapcsolatos dokumentumok egy részét most kiperelték tőlük.

Finnország egy olyan hely, ahol valóban jó lehet újságírónak lenni – mesélte egy fiatal magyar újságíró, egyike annak az öt egyetemistának, akik a finn közmédia épületében látogatást téve egyebek között a finn és magyar újságírás helyzetének különbségeiről beszélgettek. De emellett voltak karácsonyi vásáron is, könyvtáraztak, emellett megnézték a médiamúzeumot és a Helsingin Sanomat finn napilap szerkesztőségét is. Valószínűleg nem sejtették, hogy útjukat nem csak családjuk és barátaik, de az Orbán-kormány is figyelemmel kísérte. 2020. június 3-án a finnországi magyar nagykövet Budapestre küldött táviratot, amelyben tételesen felsorolja, merre jártak a fiatalok, hozzátéve, egy olyan finn doktorandusszal is találkoztak, aki „alapvetőn a magyar kormánnyal kritikus véleményeket szokott megfogalmazni” - számolt be a Direkt36.

A tényfeltáró portál a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével szerzett meg egy közérdekű adatigénylési perrel tucatnyi magyar diplomáciai jelentést. E táviratokból egyebek között kiderül, hogy az Orbán-kormány európai országokba delegált diplomatái rendszeresen figyelik független magyar újságírók útjait, s az Orbán-kormány ügyeiről beszámoló külföldi lapok tevékenységét is figyelik. Eközben pedig aktívan segítik a kormányzati propagandasajtó munkatársainak külföldi útjait.

2020 nyarán a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium arra utasította az Európai Unióban működő magyar nagykövetségeket, nézzenek utána, szervezett-e a fogadóország az elmúlt években szakmai látogatást, továbbképzést, tanulmányutat magyar újságíróknak, s ha igen, „milyen magyarországi médiumok képviselői vettek részt azon, és milyen fogadó országbeli lapokat, szervezeteket kerestek fel”. A levelet a tárca egy helyettes államtitkára jegyezte, de az utasítást valójában Menczer Tamás, tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára adta ki. Az ATV-nek aztán a politikus egy sorosozással tarkított vagdalkozással intézte el a lebukást, Szijjártó Péter pedig a parlament nemzetbiztonsági bizottságában tavaly „a magyar belpolitikai folyamatokba történő beavatkozási szándéknak” nevezte azt, hogy „más országok pályázatot hirdetnek, amiből magyar sajtótermékeket támogatnak”.

A Direkt36 hozzáférhetővé tette az összes kiperelt táviratot, ezek alapján úgy tűnik, hogy az Orbán-kormány diplomatái ellenőrizték a megfigyelt újságírók közösségi médiás profiljait, valamint online elérhető beszámolókat, s zömmel ezek alapján állították össze a jelentéseket. Több nyugat-európai ország diplomáciai képviselete ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy magyar diplomaták személyesen is kérdezősködtek arról, milyen programokat szerveztek magyar újságíróknak.

Egy jelentésük például részletesen leírja oknyomozó újságírók egy látogatását, amelyet a holland állam cseh, lengyel, magyar és szlovák újságíróknak szervezett, ezen Magyarországról az Átlátszó, a Debreciner és a Direkt36 munkatársai vettek részt. A jelentés tételesen felsorolja, milyen holland szerkesztőségekbe látogattak el, valamint röviden jellemzi is ezeket az újságokat, kiemelve, hogy milyen, az Orbán-kormány számára kellemetlen témákról szoktak írni. Egy-egy konkrét, holland újságírónak is utánanéztek, a De Groene Amsterdammer holland hetilapról például megjegyezték a jelentésben, hogy néhány héttel korábban Kovács Zoltán hivatalának a kérésére „háttérinformációkat küldtünk az újságról és Marijn Kruk újságíróról, aki Kovács Zoltán államtitkár úrral tervezett interjút készíteni”.

Marijn Kruk a Direkt36-nak elmondta, nem különösebben zavarja, hogy az Orbán-kormány információkat gyűjt a munkásságáról, addig, amíg a mobiltelefonját nem törik fel - utalva ezzel a tavaly nyáron kirobbant Pegasus-botrányra, amelyben egyebek között kiderült, hogy az izraeli Pegasus-kémszoftverrel Magyarországon újságírókat, fotóriportereket, kormánykritikus médiatulajdonosokat, de még egy, az újságírókat információkkal segítő szakértőt is bizonyítottan célpontnak jelöltek ki, illetve megfigyeltek.

A szlovén fővárosban, Ljubljanában készült nagykövetségi jelentés egyebek között azt is taglalja, hogy az Orbán-kormánnyal kritikus helyi sajtónak szerintük milyen kapcsolata lehet magyar újságírókkal és lapokkal. Szoros együttműködést vélelmeztek például a „szélsőbal szlovén hetilapnak” nevezett Mladina és a Magyar Narancs között.

A Direkt36 által megszerzett táviratok nagy többsége egyébként azt állítja, hogy a fogadóország vagy semmilyen tanulmányutat nem szervezett magyar újságíróknak vagy csak politikailag semleges témákban.

lenne szó.