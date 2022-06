Szergej Lavrovtól egy sajtótájékoztatón megkérdezték, hogy a gabonán kívül mit loptak még el az oroszok Ukrajnából

Gy. D.;

Oroszország;Törökország;diplomácia;Ukrajna;gabonaexport;sajtótájékoztató;

2022-06-09 13:08:00

Az orosz külügyminiszter azzal vágott vissza, hogy az ukránok mindig azon törik a fejüket, hogy mit tudnak ellopni, és azt hiszik, hogy mindenki így gondolkodik.

Váratlanul éles kérdést kapott Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Mevlüt Çavuşoğlu török külügyminiszterrel közös isztambuli sajtótájékoztatóján egy ukrán újságírótól.

Az orosz diplomácia vezetője mosolyogva azt válaszolta:

Ukrainian journalist Muslim Umerov asks Lavrov: "Besides wheat, what else did you steal in Ukraine?" pic.twitter.com/KNjDPOHUzw