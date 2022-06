Nekiment Angela Merkelnek az ukrán elnöki tanácsadó, szerinte a német kancellár orosz energiafüggőségbe taszította az EU-t

Gy. D.;

Ukrajna;Volodimir Zelenszkij;tanácsadó;Angela Merkel;interjú;Északi Áramlat;energiafüggőség;Oroszország;

2022-06-09 12:16:00

Angela Merkel egy interjúban azt mondta, hivatali ideje alatt igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy elkerülje a jelenlegihez hasonló helyzet kialakulását Ukrajnában, és nem érzi magát hibásnak.

Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó nekiment Angela Merkel előző német kancellárnak, aki a tanácsadó szerint orosz energiafüggőségbe taszította az EU-t.

Az ukrán elnöki tanácsadó idézte Merkelnek egy interjúban elhangzott állítását, miszerint hivatali ideje alatt „nem volt naiv” Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szemben. Podoljak ezzel kapcsolatban számonkérte Merkelt, hogy „akkor miért taszította orosz energiafüggőségbe az EU-t, és miért kell Németországnak most ezeket a hibákat kijavítania?”.

If Сhancellor #Merkel always knew that ???????? was planning a war and Putin's goal is to destroy the EU, then why would build the Nord Stream 2? "I was not naive" – said the chancellor. Then why did you shoved ???????? on the ???????? oil/gas needle? And why does ???????? have to fix this mistakes now?