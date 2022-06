Á. Z.;

Ukrajna;Európai Unió;Ursula von der Leyen;Volodimir Zelenszkij;

2022-06-11 18:52:00

Volodimir Zelenszkij szerint az egész Európai Unió jövője azon múlik, felveszik-e tagországnak Ukrajnát

Az Európai Bizottság jövő péntekig dönt az ajánlásról.

Az Európai Bizottság elnökével szombaton Kijevben találkozó Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy az uniós tagjelölti státusz ajánlása Ukrajnának történelmi pillanat lenne Európának. Ursula von der Leyen bizottsági elnök – írja az MTI – megerősítette, hogy a testület a jövő hét végére dönt az ajánlásról.

– Ha az Európai Unió pozitívan állna hozzá Ukrajna pályázatához, az arra is válasz volna, hogy az európai projektnek van-e egyáltalán jövője. Az ukrán nép már nagyon sokat tett (Európában) a közös szabadság védelmében – jelentette ki az ukrán elnök. Hálásnak mondta magát azért, hogy az EU már hat szankciócsomagot hozott az Ukrajnát megtámadó Oroszország ellen, de szerinte egy még erősebb hetedikre is szükség van. Ebben minden olyan orosz tisztségviselőt büntetéssel kellene sújtani, aki bármilyen cselekedetével hozzájárult a háborúhoz, és még nem szankcionálták, valamint most már kivétel nélkül minden orosz bankot büntetni kellene.

A közös sajtótájékoztatón Ursula von der Leyen – aki áprilisi látogatása után már másodszor járt Kijevben – elmondta, hogy jövő péntekig döntést hoz az általa vezetett brüsszeli testület, és ismét hangsúlyozta, hogy pozitív válasz esetén is Ukrajna előtt még nagyon hosszú út áll, meg kell erősítenie a jogállami voltát, amelyhez reformok kellenek és például nehéz küzdelem a korrupció ellen.

A bizottsági ajánlás itán még a 27 tagországnak – köztük Magyarországnak – is rá kell bólintania Ukrajna tagjelölti státuszára. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy március 1-i bejelentése szerint az Orbán-kormány támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, csakhogy ez még azelőtt történt, hogy a magyar és az ukrán vezetés összerúgta volna a port, amiért az Orbán-kormánynak sikerül újra és újra a Putyin-rezsim érdekeit képviselnie az Európai Unióban. Ennek első fejezeteként az Orbán-kormány nem engedte át Magyarországon az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat, a legutóbbi pedig az volt, hogy megvédte a háborús uszító orosz Kirill pátriárkát az uniós szankcióktól.