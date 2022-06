Már a lengyeleknek is elegük lett az Orbán-kormányból, KGB néven érkezhet a hetedik uniós szankciócsomag

P. L.;

KGB;Európai Unió;szankciók;Orbán-kormány;Kirill;

2022-06-03 13:11:00

Miután az Orbán-kormány vallásszabadság címén lángpallossal bevédte a keresztény tanításokkal homlokegyenest szembeforduló, háborúpárti, KGB-s múlttal vádolt Kirill pátriárkát, több uniós diplomata éles csalódottságának adott hangot.

Egyikük, a litván uniós nagykövet Arnoldas Pranckevičius szerint a következő, hetedik uniós szankciócsomagot KGB-nek kellene elnevezni a Kirill-gáz-bankok mozaikszó után. Úgy fogalmazott:

We finally adopted 6th sanctions package, crucial for Ukraine and for all of us. Very disappointing and hardly acceptable that the agreement reached by European leaders was not fully respected by some. We will not retreat. I suggest to name 7th package #KGB: Kirill, Gas & Banks.