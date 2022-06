Korom Milán;

Forma-1;

2022-06-12 15:55:00

Verstappen: Minden összeállt, nagyon boldog vagyok, hogy újra az első két helyen zártunk

Mindkét Ferrari kiesett technikai probléma miatt, Barcelona után ismét kettős győzelmet ünnepelhetett a Red Bull, amely már 80 ponttal vezet.

Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője indulhatott az élről vasárnap a Forma-1-es Azeri Nagydíjon. A 24 éves pilóta idénybeli hatodik, pályafutása 15. pole pozícióját szerezte a szombati időmérőn, és sorozatban a negyedik versenyen startolhatott az első rajtkockából.

A második helyről a mexikói Sergio Pérez (Red Bull), míg a harmadikról csapattársa, a vb-pontversenyben éllovas és címvédő holland Max Verstappen rajtolhatott. A hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) egymás után harmadszor kikapott csapattársától, George Russelltől, és csak a hetedik helyről vághatott neki az 51 körös viadalnak.

A rajtot Pérez kapta el jobban, megelőzte Leclerc-t, akinek a továbbiakban már hátrafelé kellett tekintgetnie, mert Verstappen ott loholt a nyomában. A 9. körben a negyedik Carlos Sainz Jr. (Ferrari) versenye ért véget idő előtt műszaki hiba miatt, mindez virtuális biztonsági autós fázist eredményezett. Ezt kihasználva Leclerc kiállt kereket cserélni, majd a mezőny mintegy fele így tett, többek között a Mercedes duója is, ellenben a Red Bullok kint maradtak.

A 15. körben Verstappen utolérte csapattársát, a célegyenes végén pedig meg is előzte Pérezt, akire rászólt a Red Bull, hogy ne álljon le csatázni. Az abroncsaival küszködő mexikói két körrel később ki is állt kereket cserélni, s Russell elé jött vissza. A 19. körben Verstappen is így tett, a holland Leclerc és Pérez közé tért vissza.

A 21. körben a másik Ferrari is megadta magát, az élen haladó Leclerc autójában elfüstölt a motor. A 34. körben Kevin Magnussen (Haas) Ferrari-motoros autója is meghibásodott, újabb virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe. Mindkét Red Bull és Mercedes kiállt kereket cserélni, az élmezőnyből egyedüliként a negyedik Pierre Gasly (Alpha Tauri) cselekedett ellenkezően. A 43. körben a hétszeres világbajnok utolérte a franciát, akit egy körrel később meg is előzött. A nem túl eseménydús futam nem tartogatott már izgalmakat, Verstappen kényelmesen szerezte meg pályafutása 25. Forma-1-es győzelmét.

– értékelt Verstappen.

„Jobban is sikerülhetett volna ez a verseny, a közepes keveréken nem volt túl jó tapadása az autómnak, meg kell értenünk, hogy miért volt ez. Szerintem jó döntés volt a csapattól, hogy arra kértek, ne harcoljak Max-szal, mert akkor gyorsabb volt. A csapat eredménye fontos volt, a lényeg, hogy kettős győzelmet értünk el” – értékelt a második Pérez, aki a második helye mellett a leggyorsabb körért járó egy pontot is bezsebelte.

„Szerencsére most is sikerült a lepattanót megszerezni. Nagyon nehéz ez az év, az autó pattogása borzasztó, úgyhogy nagyon örülök ennek a harmadik helynek” – mondta Russell, aki idén egyedüliként nem végzett még a top ötön kívül.

„Életem legrosszabb versenye volt, most fájt a legjobban mindenem. Örülök, hogy vége lett a futamnak. Nehéz ez az év, a pattogás nem szűnik. Muszáj előre lépnünk” – kesergett a nap versenyzőjének megválasztott Hamilton, a 37 éves pilóta hátfajdalmai közepette alig bírt kiszállni az autójából.

Ötödikként Gasly látta meg a kockás zászlót, őt Sebastian Vettel (Aston Martin) követte. Hetedikként Fernando Alonso (Alpine) zárt, őt a McLaren duója követte Daniel Ricciardo, Lando Norris sorrendben. Az utolsó pontszerző helyen Esteban Ocont (Alpine) intették le.

A világbajnokság egy hét múlva Kanadában folytatódik.