P. Szabó Dénes;

Star Wars;

2022-06-14 10:14:00

Nincs velük az Erő

Az Obi-Wan Kenobi című Disney-sorozatból épp az hiányozik, ami megteremtené a Star Wars-hangulatot.

Amióta a Disney megvásárolta a Star Wars jogait, sorra készülnek a miniszériák, melyek a nagyfilmek közti hézagokat próbálják kitölteni. Ilyen volt a 2019-ben indult, nagy sikerű A Mandalóri (The Mandalorian), a 2020-as kevésbé sikeres Boba Fett könyve (The Book of Boba Fett), és a néhány hete indult Obi-Wan Kenobi, mely azt az időszakot örökíti meg, amikor a jedi mester a Köztársaság bukása után a Tatuin bolygóra kényszerül. A sorozat tehát tíz évvel a harmadik nagyfilm, A Sith-ek bosszúja után játszódik, melynek végén Obi-Wan konkrétan megcsonkította volt tanítványát, Anakint – egy suhintással levágta bal kezét és két lábát –, aki nemsokára a félig robot, félig ember Darth Vaderré vált, és akinek gyermekeit, Leiát és Luke-ot nevelőszülőkhöz adták.

A Disney új sorozata tehát tíz évvel ezután veszi fel a fonalat, kérdéses persze, hogy milyen izgalmat nyújthat Obi-Wan életének az az időszaka, amikor a mester remeteként tengeti mindennapjait a Tatuin nevű sivatagos bolygón, miközben egy húsfeldolgozó üzemben robotol? Aggodalomra persze semmi ok, a galaxisban ekkortájt a hírhedt Főinkvizítor és két segédje a még életben maradt jediket vadássza, miközben egyikük a kis Leia hercegnőt is elrabolja, hogy így csalogassa magához Obi-Want. Az igazi veszélyt persze maga Darth Vader jelenti, aki alig várja, hogy szemtől szembe kerüljön volt mesterével, és visszaadja neki a szenvedést – fizikai és lelki értelemben egyaránt – amit az okozott neki.

A probléma csupán az, hogy a széria épp erre a szálra nem fektet elég hangsúlyt, helyette a gyerek Leiára és a Reva nevű inkvizítorra – úgynevezett Harmadik nővérre – helyezi a fókuszt. És ami ennél is bajosabb, hogy hiányzik a jól megszokott Star Wars-hangulat: sok rajongó azért panaszkodik, mert nem csendülnek fel a franchise fő zeneszerzője, John Williams legfőbb tételei mint a Darth Vader jelenetei alatt szóló The Imperial March vagy a Leia hercegnőhöz köthető dallamok. Mindez apróságnak tűnhet, de így könnyen eltűnik az a varázs, amely a nézőhöz közelebb hozná a szereplőket. Akiket nem feltétlenül úgy mutatnak be, ahogy azt megszokhattuk: Vader például egy jelenetben megkegyelmez a Harmadik Nővérnek, amikor az menekülni hagyja Obi-Want, miközben a nagyúr legutóbbi feltűnésekor, a 2016-os Zsivány Egyes Jedi (Rogue One) című mozifilmben egy könyörtelen vezetőként jelent meg, aki az Erőt és a lézerkardját használva dühöngve mészárolt le egy csapat lázadót.

A Star Wars ereje másrészt a szereplők közti viszonyokban rejlik, a köztük feszülő drámában, az identitások, értékek és nézetek összecsapásában. Obi-Wan és Anakin megromlott baráti és mester-tanítvány viszonya éppen elég muníciót szolgáltatna a történethez. Eddig a szériában csak egyszer találkoztak és csaptak össze: Darth Vader a harmadik rész végén lángokba vetette volt mesterét, majd közölte vele, hogy a fájdalom még csak most kezdődik. Reméljük, lesz második menet. Még két rész hátravan.

Infó:

Obi-Wan Kenobi

Disney+

Rendezte: Deborah Chow

Szereplők: Ewan McGregor, Vivien Lyra Blair, Moses Ingram, Hayden Christensen, James Earl Jones