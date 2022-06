Juhász Dániel;

Oktatás;Pintér Sándor;Nemzeti Pedagóguskar;pedagógusok;béremelés;

2022-06-13 20:58:00

Pintér mindent feljegyzett, de ígéretet semmire nem tett: a pedagógusok béremelése szóba sem került az egyeztetésen

Kulcskérdésekről nem tárgyalt a belügyminiszter a pedagógus kar elnökével. A tárca kérdőíves konzultációt akar.

Oktatási kérdésekről egyeztetett hétfőn Pintér Sándor, a köznevelésért is felelős belügyminiszter és Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke, de kulcskérdésekről egyelőre nem esett szó - tudtuk meg a tanári szakmai szervezet vezetőjétől. Horváth Péter a Népszavának elmondta, elsősorban arról beszélgettek, hogyan lehetne hatékonyabbá tenné a köznevelést - például az idegen nyelv tanítást miként kellene fejleszteni, vagy hogy milyen “tartalékok” vannak a rendszerben a pedagógushiány rövid távú enyhítésére.

Az NPK elnöke egyebek mellett azt javasolta, vizsgálják felül azt a jogszabályt, amely arra kényszeríti a nyugdíjas pedagógusokat, hogy ha még tanítani szeretnének, választaniuk kelljen a nyugdíjuk vagy a fizetésük között. Emellett szerinte azt is meg kellene vizsgálni, hogy azokon a településeken, ahol akár több kis létszámú osztály van, lehetséges-e iskolaközpontos rendszert kialakítani annak érdekében, hogy egy osztályba ne csak 8-10 diák járjon.

Horváth Péter elmondása szerint a belügyminiszter mindent feljegyzett, de ígéretet semmire nem tett. A pedagógusok munkaterheinek csökkentése, illetve a bérek helyzete nem került szóba az egyeztetésen. Pedig az NPK elnöke lapunknak adott június 4-ei interjújában azt mondta, a béremelés az egyik kulcskérdés, mert “míg nincsenek meg a pedagógusok, akikre lehetne építeni, nem nagyon lehet másról beszélni”.

Horváth Péter most is elismerte, hogy egyre égetőbb a pedagógushiány, elkerülhetetlen lesz a bérek rendezése. Pintér Sándor azonban a pedagógus szakszervezetek vezetőiből álló sztrájkbizottságra és a Maruzsa Zoltán vezette köznevelési államtitkárságra bízta ennek a kérdésnek a megvitatását, a tárgyalások pedig nyáron is folytatódnak a két fél között.

A Belügyminisztérium hétfőn közleményben azt is jelezte, még júniusban elektronikus kérdőívet indítanak, melynek kérdései a köznevelési rendszer működésének továbbfejlesztési lehetőségeit célozzák. A felmérés egyebek mellett “a biztonságos és rendezett óvodai-iskolai környezettel kapcsolatos elvárásokra”, a pedagógusok foglalkoztatására, a gyermekek és a pedagógusok teljesítményének mérésére, értékelésére vonatkozó további lehetséges megoldásokra irányul. A kérdőívet valamennyi pedagógus, nevelő-oktató munkát segítő dolgozó, és az intézményvezetők is kitölthetik, az ígéretek szerint javaslataikat beépítik az ágazatot érintő fejlesztési tervbe.