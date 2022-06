Á. Z.;

2022-06-14 13:14:00

Megszavazták Orbán Viktornak a hatalmas fizetésemelést, a többiről már a miniszterelnök dönt

133 szavazattal 51 ellenében az Országgyűlés keddi ülésén megszavazták azt „Egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról” címet viselő salátatörvényt, amely szerint Orbán Viktor miniszterelnök hatalmas fizetésemelést kap, bérét a házelnökéhez igazítják.

Ez azt jelenti, hogy a miniszterelnök fizetése az eddigi havi bruttó 1,5 millió forintról bruttó 3,554 millió forintra nő. „A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 25/A. § helyébe a következő rendelkezés lép: 25/A. § A miniszterelnök havi illetményének összege megegyezik az Országgyűlés elnöke – az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény szerinti – tiszteletdíjának összegével” – mondja ki a jogszabály 38. paragrafusa.

Orbán Viktor emellett megkapja a képviselői alapfizetést is, ami még bruttó 1,3 millió havonta.

Nem mellesleg a 61 oldalas salátatörvény – amelyet Gulyás Gergely kancelláriaminiszter nyújtott be – lehetővé teszi azt is, hogy Orbán Viktor ezután saját hatáskörben dönthessen a politikai vezetők, vagyis a miniszterek, az államtitkárok, a kormánybiztosok és a miniszterelnöki megbízottak járandóságáról is,

A salátatörvényhez az MSZP benyújtott egy módosító javaslatot arról, hogy a tanárok bérét a miniszterelnökéhez igazítsák. „A Fidesz és a KDNP politikusai pedig el fogják dönteni, hogy ez Orbán Viktor esetében fennáll-e vagy sem, etikus-e vagy sem, a családi háttere indokolja-e a fizetésének a 233%-os emelését vagy sem” – írta erről az ellenzéki párt.