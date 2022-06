Szalai Anna;

vasút;Budapest-Kelebia;kínai vasúti beruházás;Orbán-kormány;titkosítás;

2022-06-15 06:00:00

Kínai vasút: gyorsul a tempó a kisajátításoknál, „törölnének” rétet, szántót és lakóházat is az építkezés útjából

Június végén és július elején zsinórban rendezik a Budapest-Kelebia vonal, vagyis a kínai vasúti beruházás első kisajátítási tárgyalásait – tudta meg lapunk.

Az első körben legalább két tucat eljárás várható, „törölnének” rétet, szántót és lakóházat is az építkezés útjából.

Az állami beruházások listájának válság miatti felülvizsgálata aligha érinti az államközi szerződéssel védett, jelenlegi árfolyamon nettó 800 milliárd forintos költségvetésű Budapest(Soroksár)-Kelebia vasútvonalat, amelyet egyedüli pályázóként a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő, felcsúti székhelyű RM International Zrt. nyert el a China Railway Magyarország Kft.-vel konzorciumban. A fenti összegbe egyébként nem fért bele a Ferencváros-Soroksár közötti csaknem 7 kilométeres szakasz kivitelezése, amelyért jelen áron további 65 milliárd forintot tehet zsebre a fent említett kínai projektcég és a szintén Mészáros érdekeltség V-Híd Építő Zrt. párosa.

A gigaberuházás dokumentumait és szerződéseit tíz évre titkosították, így a projekt menetét legfeljebb apró mozaikokból rakhatják össze a magyar adófizetők, akiknek a kínai Fudan Egyetem építésére felvenni szándékozott kínai hitel mellett a kínai áruszállítás segítését szolgáló vasútfejlesztésre kapott kínai kölcsönt is vissza kell fizetniük. A beruházás megtérülési idejét több száz évre becsülik.

Miközben a szerbiai szakaszon – Kelebiától Belgrádig – akad olyan pályarész, ahol már próbafutásokat is tartottak, addig a hazai beruházás vontatottan halad. A feltételes környezetvédelmi engedélyt tavaly májusban, az építési engedélyt októberben kapta meg a projekt. A munkaterületet idén januárban és februárban adták át, ekkor rendelt el a MÁV sok bizonytalanságot, bosszúságot és fennakadást okozó szakaszos vágányzárat, ami várhatóan 2022. augusztus elseje után a teljes Soroksár - Kelebia szakaszon a forgalom leállítását jelenti – derül ki a projekt megvalósítására létrehozott Kínai-Magyar Vasút Nonprofit Zrt, vezérigazgatójának, Pál Lászlónak az áprilisi parlamenti választás után két nappal tartott prezentációjából. Akkor a régészeti feltárás, a pálya- és felsővezetékek bontása, valamint a lőszermentesítés zajlott.

A beszámoló arra is kitér, hogy a projekt megvalósítása 2173 ingatlant érint, ebből 186 „idegen” tulajdonban van, amelyeket meg kell „szerezni”. Ez jelen esetben a kisajátítást jelenti. Mivel a vasútvonal fejlesztését nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították, az állam nevében eljáró MÁV Zrt. kisajátítási kérelmére 8 napon belül elidegenítési tilalmat jegyeznek be az érintett ingatlanra. Ezt követően kijelölik az ingatlan értékét meghatározó szakértőt – a Pest megyei eljárásokban ez két szolnoki cég –, amely elkészíti szakvéleményét, amit azután megküldenek az érintetteknek, majd jöhet a nem túl hosszadalmas kisajátítási tárgyalás. (Ezek fél-egy óránként követik egymást például július 4-i tárgyalási napon.)

Az ügyben a Pest megyei kormányhivatal tűnik a legbuzgóbbnak. Eddig legalább két tucat – taksonyi, délegyházi, dunavarsányi, dunaharaszti, kiskunlacházi - ingatlan esetében indítottak eljárást, ezek több mint felénél már a tárgyalás napját is kitűzték. A kiszemelt ingatlanok között akad lakóház, rét, zártkert és szántó is. Az állam többségében az ingatlanoknak csupán egy részére – 12 négyzetmétertől a 1,5 hektárig - tart igényt, de ez aligha vigasztalja a tulajdonosokat, akiknek a háza mellett, vagy a paradicsompalánták feletti töltésen akár 200 kilométer per órás sebességgel zúgnak majd el a vonatok. Ráadásul a korábbi tapasztalatok azt mutatják – számos per indult például az M0-ás és az M85-ös út kisajátításai miatt -, hogy az állami cégek által felkért és fizetett ingatlanszakértők a piacinál jóval alacsonyabb ingatlanértéket állapítanak meg, a bíróságok pedig hajlamosak ezeket a szakvéleményeket felülvizsgálat nélkül elfogadni. (A hatóságok engedékenységét mutatja, hogy a beruházás Soroksár és Fülöpszállás közötti része felmentést kapott az építkezés idejére a zajterhelési határérték betartása alól.)

A halasztást nem tűrő közérdek okán megépülő 150. számú vasútvonal magyarországi szakaszának kivitelezése jelentős csúszással indult el, de Palkovics László technológiai és ipari miniszter elégedett: a kivitelezés az építkezési terv szerint ütemezetten zajlik. A munkálatokkal 2025-ig kell végezni.