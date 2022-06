nepszava.hu;

Csepel;Németh Szilárd;Fidesz;Borbély Lénárd;

2022-06-14 18:18:00

Németh Szilárd a konyhájában közölte a Fidesz helyi elnökével, hogy meg akarja buktatni a csepeli polgármestert

Ábel Attila már hetek óta árul el részleteket a Németh Szilárd és a kerület vezetése közt fennálló konfliktusról.

Így kért meg a Fidesz alelnöke, hogy áruljam el a Fideszt - kezdte kedd délutáni Facebook-posztját Csepel alpolgármestere.

Ábel Attila már hetek óta árul el részleteket a Németh Szilárd és a kerület vezetése közt fennálló konfliktusról. A politikus múlt héten lapunknak adott nyilatkozatában árulta el, hogy a rezsibiztos arra kérte, segítsen neki megbuktatni a kerületvezetőt.

Most ennek részleteit tárta a nyilvánosság elé. Beszámolója szerint 2019-ben elugrott Németh Szilárdhoz, s ment volna éppen hazafelé, amikor behívta őt a konyhájába.

Ábel Attila szerint Németh Szilárd azt várta, igent mond és csatlakozik hozzá. „Akkor már évek óta küzdöttem azért, hogy kisimítsam az ellentéteket közte és a polgármester között. Két malomkő között őrlődtem. Mivel azonban nem mondtam Szilárdnak igent, azonnal ellenség lettem. Pár hét múlva már semmi nem voltam a Fideszben. Tulajdonképpen vicces a történet: azért váltott le mindenhonnan, azért buktam meg a Fideszben, mert nem fordultam a Fidesz ellen” - magyarázta. Hozzátette, Borbély Lénárd polgármestert azért nem szemtől szembe akarta megbuktatni, mert túl népszerű volt a Fideszben, sőt Csepelen is. Éppen ezért Fidesz-alelnökként személyesen ajánlotta polgármester-jelöltnek azt az embert, akit közben minden erejével és minden elképzelhető módon próbált hátráltatni és hátba szúrni.

Németh Szilárd helyi küzdelmeinek legújabb állomásáról lapunk kedden számolt be. A birkózóakadémia mintájára szorítaná ki a csepeli gyerekeket a Béke téri sporttelepről a rezsibiztos által gründolt alapítvány - legalábbis ezt állítja a Csepel Utánpótlás Sportegyesület és a Csepel FC SE elnöke, akik most nyílt levélben kérik arra Németh Szilárdot, hogy „tegye lehetővé számukra, hogy július elsejétől is használhassák a Béke téri sporttelepet”.