2022-06-16 09:49:00

„A tervek készen vannak, uniós pénz is van rá, már csak az kell, hogy az Orbán-kormány jogállami módon kormányozzon”

A főpolgármester többek között Vera Jourovával, Johannes Hahnnal és Didier Reynders-szel egyeztetett Brüsszelben.

Az elmúlt napokban Brüsszelben tárgyaltam az Európai Bizottság képviselőivel a Budapest számára elérhető uniós forrásokról - számolt be Karácsony Gergely a Facebookon. A főpolgármester név szerint Vera Jourovát, az Európai Bizottság átláthatóságért felelős biztosát, Johannes Hahnt, az Európai Bizottság költségvetési és igazgatási ügyekért felelős biztosát, valamint Didier Reynderst, az Európai Bizottság jogérvényesülésért felelős biztosát említette.

Karácsony Gergely emlékeztetett, hogy miután a lengyel kormány megállapodott az Európai Bizottsággal, az Unióban egyedülálló módon már csak az Orbán-kormány nem haladt előre az uniós források ügyében (igaz, az Európai Parlament a bizottsággal szembefordulva arról szavazott, hogy csak akkor férhessen hozzá Lengyelország a forrásokhoz, ha teljesítik az elvárt igazságszolgáltatási reformokat - a szerk.).

Mint közölte, a kormány nem hajlandó eleget tenni az EU által támasztott antikorrupciós feltételeknek, amelyek biztosítanák, hogy az EU-s támogatásokból ne Mészáros Lőrinc és Tiborcz István luxusvillái épüljenek tovább. Karácsony Gergely azt írta, a jogállamisági eljárás keretében ezért egy olyan megállapodás létrejöttéhez próbálták hozzásegíteni Magyarországot, amely biztosítja a jogállamisági elvek érvénybe lépését és meggátolja az EU-s pénzek ellopását. Hozzátette ugyanakkor, különösen fontos célja, hogy olyan megállapodás szülessen, amely a kivéreztetett magyar önkormányzatiság teljes tönkretételét megakadályozza.

A tárgyalások alkalmával a budapesti tervekről, a város energiafüggetlenségéről és olyan, zöld beruházásokról is egyeztettek, amelyek álláspontja szerint jelentősen csökkentenék a rezsit. „A tervek készen vannak, uniós pénz is van rá bőven, most már csak az kell, hogy az Orbán-kormány jogállami módon kormányozzon” - zárta posztját a főpolgármester.