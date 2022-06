P. L.;

Ujhelyi István;Navracsics Tibor;Európai Unió;uniós források;helyreállítási terv;

2022-06-18 14:10:00

Ujhelyi István találkozni akar Navracsics Tiborral az uniós források megszerzése érdekében

A szocialista politikus szerint az Orbán-kormány eddig csak „párbajozni, arcoskodni és harcoskodni” bírt az európai közösséggel, ezt az udvariassági látogatások önmagukban nem oldják meg.

Találkozót kezdeményez Ujhelyi István szocialista európai parlamenti képviselő Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterrel az EU-s források vonatkozásában - erről az MSZP-s politikus számolt be a Facebookon.

Ujhelyi István sajtótájékoztatóján rögzítette, a hozzáférés az uniós forrásokhoz minden magyar család érdeke, ezért nemzeti minimumnak, közös ügynek kell lennie. Mint mondta, amennyiben a találkozó összejön, el fogja vinni Navracsics Tibornak az elmúlt három év európai uniós országspecifikus ajánlásait, benne az Európai Bizottság kormánnyal szembeni legfontosabb kritikáival és elvárásaival. Ezeket ugyanis az elmúlt időszakban a kormány szinte egyáltalán nem vette figyelembe - emlékeztetett bejegyzésében.

Ujhelyi szerint a dokumentumokból kiderül, hogy miért fagynak be a jogállamisági vizsgálatot követően a Magyarországnak járó, sokezer milliárdnyi nagyságrendre rúgó, következő, hétéves költségvetési tervben nekünk járó forrásokat. Hangsúlyozta, mindez az Orbán-kabinet, a kormányzat bűne. Az Európai Bizottság szerinte csak az eddig is leírt, az európai szabályokon alapuló javaslatokat kéri számon a kormányon, amely eddig csak „párbajozni, arcoskodni és harcoskodni” bírt az európai közösséggel.

Ujhelyi István szerint Navracsics Tibort ezidáig úgy fogadták Brüsszelben az uniós biztosok, mint „egy régi, kibukott osztálytársat, akivel szívesen készül közös fotó, isznak egy kávét, megbeszélik az elmúlt néhány évet”, de valójában ők is üzenték a magyar miniszterelnöknek, hogy a problémák nem oldódnak meg az egyébként jó diplomatának tartott tárca nélküli miniszter udvariassági látogatásától.

A szocialista európai parlamenti képviselő arra is emlékeztetett, hogy a tizenhárom hónapja benyújtott magyar helyreállítási terv az egyedüli, amelyre még nem tudott igent mondani az Európai Bizottság. Az elmúlt napokban Lengyelország helyreállítási tervét is elfogadták, a miénket viszont még mindig nem - írta. Ahhoz, hogy a tervet el lehessen fogadni, újra kellene írni, közösen az önkormányzatokkal, a szakszervezetekkel, az érdekképviseletekkel, megkérdezve az ellenzéki pártok véleményét is, hiszen ez egy nemzeti, közös helyreállítási terv kellene legyen. A kormány azonban eddig nem nyújtott be más tervet.

A határidő augusztus vége, a teljes csomag elfogadására pedig december vége, ha eddig nem áll elő új tervvel a kormány, és azt nem tudja az Unióval elfogadtatni, akkor a jelzett uniós források 70 százalékát biztosan elveszítjük - mondta Ujhelyi.

A szocialista európai parlamenti képviselő nem gondolja, hogy Navracsics Tibor ne értené a helyzetet. Ujhelyi István szerint meg kell fogalmazni, hogy a kormány hogyan állítja helyre a jogállamiságot, hogyan számolja fel az állami politikai vezetőkhöz és oligarcháikhoz kötődő korrupciót és az uniós források „felszippantását”, s meg kell tudni mondani, mik azok a társadalmi szempontból legfontosabb programok, amelyeket beépítenek az európai uniós források finanszírozásának kérdéskörébe - szögezte le.

„Kedves Tibor, miniszter úr, állok rendelkezésre, hogyha valóban ez egy nemzeti minimum, hogy hazahozzuk az EU-s forrásokat, akkor a számomat ismered, csörögj rám, vagy a kollégáid írjanak egy levelet, nézzük át, hogy van-e annak esélye, hogy Magyarország mégis megkapja a befagyott forrásokat. De egyet tudomásul kell venni: ehhez jelentős módon hozzá kell nyúlni a kormányzat napi politikai hatalomgyakorlásához, működéséhez, a korrupcióhoz való viszonyához, és mindahhoz, amit eddig mi Orbán-rendszerként, vagy ahogy ti hívjátok, Nemzeti Együttműködés Rendszereként ismertünk” - zárta gondolatait a szocialista politikus.