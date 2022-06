nepszava.hu;

Mindenki Magyarországa Mozgalom;tisztújítás;Márki-Zay Péter;szavazás;

Újraválasztották Márki-Zay Pétert

A három jelölt közül Magyar György még a szavazás előtt visszalépett.

Egyhangúlag újraválasztotta elnöknek Márki-Zay Pétert a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) Országos Közgyűlése szombaton Budapesten – derül ki az MMM sajtószolgálata által lapunkhoz eljuttatott közleményből.

Márki-Zay Péter az érvényes 149 szavazatból 149-et kapott.

Mint arról a Magyar Hang nyomán mi is beszámoltunk, a korábbi ellenzéki miniszterelnök-jelöltnek két kihívója is akadt Deutsch Tibor és Magyar György ügyvéd személyében, igaz, utóbbi még a szavazás előtt visszalépett a jelöléstől.

A szervezet tagsága 120 taggal bővült a szombati tisztújítás előtt, Márki-Zay pedig azt mondta, az elnökség azért döntött a tagfelvétel mellett, mert a jelöltek között több olyan, a mozgalomban esetleg már régóta aktív személy is van, akik az utóbbi időben az ő vagy a jelenlegi operatív vezetés kritikusai lettek, így felvételük elutasítása újabb ok lehetne az elégedetlenkedésre. Az MMM elnöke a szavazás előtt nem zárta ki, hogy egy jól szervezett csoport akár az ő meggyőződésével ellentétes irányt is megszavaztathat a közgyűléssel.

A szombati közgyűlésen új elnökséget is választottak, amelynek tagjai:

A hatodik elnökségi tag kiválasztásakor egyformán 73-73 szavazatot kapott Gurzó Ákos és Tikk László, Gurzó Ákos ezután visszalépett, ezzel megőrizte a szervezetben kommunikációs igazgatói pozícióját.

A felügyelőbizottság tagjai Bod Péter Ákos, Mellár Tamás és Pákozdi Éva.