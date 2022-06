Gál Mária;

Készül a visszatérésre Benjamin Netanjahu

Egyre bizonytalanabb az izraeli kormány sorsa. Sajtóhírek szerint ezen a héten, vélhetően szerdán, a Likud beterjeszti első olvasatban a kneszet feloszlatásáról és az előrehozott választások kikényszerítéséről szóló törvényjavaslatát.

A Benjamin Netanjahu vezette legerősebb izraeli ellenzéki párt az utóbbi hónapban, amióta megszűnt a kormánytöbbség, nem először vette fontolóra a lehetőséget, de egyelőre még nem próbálkozott meg a Bennett-kormány megbuktatásával. A The Times of Israel vasárnapi beszámolója szerint a döntés ezúttal is valószínűleg csak az utolsó pillanatban születik meg.

Bár a parlamenti matematika szerint az ellenzék képes lenne az előrehozott választások kikényszerítésre, a valóság ennél jóval bonyolultabb. A kormánytöbbség ugyan megszűnt, de a kilépett képviselők és az ellenzékben lévő arab képviselet, a Közös Lista sem támogatná azt, hogy újra Netanjahu alakítson kormányt. A jelenleg kisebbségben kormányzó Bennett-kormány alig egy éve, 2021. június 3-án alakult meg minimális többséggel, a kneszet 120 mandátumából 61-t birtokolva. A mögötte álló, a politikai spektrum minden szeletét, a szélsőjobbtól a szélsőbalig felölelő nyolc párt szövetségét ugyanis egyetlen dolog terelte közös platformra – az izraeli politikát 12 éven át uraló Netanju távoltartása a hatalomtól. Két éven belül négy előrehozott választást rendeztek Izraelben, a politikai válság és patthelyzet állandósulni látszott, ez késztette összefogásra az ideológiailag összeférhetetlen pártokat.

A koalíció idén áprilisban veszítette el többségét, akkor Naftali Bennett kormányfő pártja, a szélsőjobboldali Jamina egyik képviselője távozott, majd májusban kisebbségbe került a szélsőbal Merec képviselőjének kilépésével. Múlt héten újabb jaminás képviselő fordított hátat a kormánynak, közelebb hozva a tűz-víz egységkormány összeomlását. A korrupciós bírósági eljárás alatt álló Netanjahu számára felcsillant a visszatérés matematikai lehetősége, csakhogy a koalícióból távozók is egyértelműen jelezték, nem szavazzák meg a kneszet feloszlatását.

Ámde ha a törvényhozás feloszlatását egyelőre meg is akadályozza a Netanjahu visszatérésének réme, a koalíció egybentartásához kevésnek tűnik, a mély ideológiai különbségek a különböző törvények szavazása során rendre előtérbe kerülnek. Bár nem ez volt az első elbukott törvényjavaslat, az izraeli polgári jogot a Ciszjordániában élő telepesekre is kiterjeszteni szándékozó törvényjavaslat múlt heti elbukása egyértelművé tette, hogy ez a koalíció nem fogja tudni végigvinni négy éves ciklusát, csak idő kérdése a felbomlása.

Az sem tűnik egyelőre valószínűnek, hogy sikerrel járjon egy bizalmatlansági indítvány, az azonban valós veszélyként függ a Naftali Bennett-Jair Lapid nevével fémjelzett kormányzat feje fölött, hogy sikerül-e elfogadtatnia időben a következő költségvetést. Ennek csődje ugyanis a kormány bukását eredményezné.

A törvényhozás feloszlatása nélkül is lehetséges egy új alternatív kormány kinevezése, de ehhez is szükség lenne a Likud voksaira. A Kan közszolgálati műsorszolgáltató múlt csütörtökön arról adott hírt, hogy Bennett és Netanjahu pártja máris tárgyal az alternatív kormányalakítás lehetőségéről, de a hírt azonnal cáfolta a miniszterelnök Jaminája.

Minden jel szerint egyelőre Izraelben marad a bizonytalanság és a politikai patthelyzet. A legfrissebb, múlt héten nyilvánosságra hozott felmérés szerint egy újabb előrehozott választás sem hozhatna megnyugtató megoldást, a 61 fős minimális többséget egyetlen politikai tömb sem tudná könnyedén elérni. A felmérés szerint a pártokra lebontott támogatási arányok a jelenlegi parlamenti megosztottságot tükrözik vissza. Ha most rendeznének előrehozott választást, Netanjahu Likud pártja 35, Jair Lapid külügyminiszter vezette centrista Jes Atid, a jelenlegi kormánykoalíció legnagyobb frakciója pedig 20 parlamenti mandátumot szerezne. Összességében a jelenlegi kormánykoalíciót alkotó pártoknak – a Gideon Szá’ár vezette Új Reményt leszámítva, mert annak hovatartozása egyre bizonytalanabb – 54 mandátuma lenne, Netanjahu jobboldali, a vallásos pártokkal együtt alkotott blokkjának pedig 60. A mérleg nyelve továbbra is a Közös Lista maradna, amely hat képviselői helyre számíthatna. Az arab pártszövetség esetében az szinte biztosra vehető, hogy nem támogatna egy Netanjahu-kormányt, az viszont kevésbé, hogy beállna egy újabb Netanjahu-ellenes blokk mögé. Ha ezt megtenné, a jelenlegi kormánynak is meglenne a többsége...