MTI-Népszava;

Orbán Viktor;Thomas Bach;Nemzetközi Olimpiai Bizottság;

2022-06-20 14:02:00

Orbán Viktor a sport béketeremtő képességéről beszélt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével

A fotók tanúsága szerint jó hangulatban telt az egyeztetés.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta Thomas Bachot, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökét, a tárgyaláson a nemzetközi sportélet aktuális fejleményeiről, a sport béketeremtő képességéről és az ukrán sportolóknak nyújtott magyar segítségről is szó volt - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A megbeszélésen részt vett Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, Schmitt Pál korábbi köztársasági elnök, Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára és Christophe De Kepper, a NOB főigazgatója is. A sportvezetők elismerően szóltak Budapest nemzetközi sportfőváros szerepéről, az itt megrendezett jelentős sporteseményekről, így a most is zajló vizes világbajnokságról és a szervezés alatt álló jövő évi atlétikai vb-ről. Orbán Viktor és Thomas Bach az ukrajnai háború kapcsán kiemelte a béke mielőbbi megteremtésének fontosságát, aláhúzva, hogy nem szabad lebecsülni a sport illetve az olimpiai mozgalom béketeremtő képességét.

Szóba került az is, hogy a MOB, a sportszövetségek, karitatív szervezetek és a magyar kormány közös erőfeszítése eredményeként mára közel 100 ukrán sportoló tartózkodik biztonságban Magyarországon - ismertette Havasi Bertalan.