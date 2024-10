A sportot sem kíméli a terrorizmus

Pierre de Coubertin báró, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) egyik alapítója is már azt hirdette, a sport szeretete összeköti a nemzeteket, az egészséges rivalizálás pedig csak segít abban, hogy megértsük a másik kultúráját. Ezt a megkérdőjelezhetetlennek hitt ideológiát szennyezték be az Iszlám Állam (IS) terroristái, akik november 13-án robbantásos merényletet kíséreltek meg a Stade de France stadionban, ahol legalább 80 ezren szurkoltak akár a francia, akár a német válogatottnak. A terror ugyan már korábban is beszivárgott a stadionokba, a sport mégis mindig a béke hírnöke maradt. Ezeket a drámai eseményeket szedtük csokorba.