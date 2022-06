R. Hahn Veronika (London);

Egyesült Királyság;vasutassztrájk;bérrendezés;megszorítások;Boris Johnson;

2022-06-20 16:55:00

A bérrendezésért és megszorítások ellen tiltakoznak - Az elmúlt 30 év legnagyobb brit vasutassztrájkja kezdődik kedden

A dolgozókon kívül a vizsgázó diákokat, a sport- és zenerajongókat is sújtja a munkabeszüntetés, melyet a kormány az utolsó pillanatig megpróbált elhárítani.

Az Egyesült Királyság rengeteg lakójának, köztük e sorok írójának is felborítja e heti, részben munkájával összefüggő programjait a vasúti, hajózási és közlekedési dolgozók szakszervezetének, az RTM-nek a bérrendezésért és megszorítások ellen meghirdetett akciója. Az érdekképviselet elvileg háromnapos sztrájkja a gyakorlatban az egész heti közlekedést befolyásolja. A munkából 40 ezer dolgozót kivonó keddi, csütörtöki és szombati 24 órás sztrájk minden alkalommal éjfélkor kezdődik és tapasztalatok szerint a forgalmi összeomlás a következő napokra is kiterjed, miután a vasutasok nem kezdik meg éjszakai műszakjukat, a vonatok pedig nem ott lesznek, ahol kellene. A problémákat tetézi, hogy kedden a londoni metróhálózat személyzete is beáll a tiltakozásba.

A vasutassztrájk ráadásul az egyik lehető legrosszabb időpontra lett meghirdetve. A munkabeszüntetések óriási terheket rónak a 16 éves és 18 éves diákok vállára, akik mostanság teszik le azokat a vizsgákat, melyek túlzás nélkül meghatározzák a jövőjüket. Mind a tanulóknak, mind az iskoláknak, de a szülőknek is vészforgatókönyvvel kell készülniük a forgalmi fennakadásokra. További károsultak közé tartozik a hároméves kényszerszünet után visszatérő Glastonbury Fesztivál látogatói, miután a húszezres közönség jelentős része részben vonattal utazna el a helyszínre. A lelkes zenerajongók olyan sztárok fellépéseit mulaszthatják el, mint Billie Eilish, vagy Sir Paul McCartney. De ugyanezekben a napokban lép fel Londonban Diana Ross, a Hot Chilli Peppers, nem beszélve Sir Elton Johnról. Nehéz lesz majd eljutni Leedsbe is, ahol az Anglia és Új-Zéland közti krikett tesztmérkőzést rendezik meg.

A tárca azzal indokolná a takarékoskodást, hogy a vonatok forgalma a koronavírus-járvány előtti helyzet 75 százalékán stabilizálódott és a kormány a pandémia kezdete óta háztartásonként 600 fontot, összesen több, mint 16 milliárd fontot pumpált bele a hálózatba. A vasúti infrastruktúrát működtető Network Rail szerint modernizációval és önkéntes felmondásokkal is meg lehetne spórolni 500 millió fontot.

A hagyományosan militáns, a szigetország lakosságát az elmúlt években többször is térdre kényszerítő RMT szakszervezet ezenfelül béremelésért is küzd. A hétvégén még a rövidesen 11,1 százalékot elérő kiskereskedelmi áremelkedési ütemnek megfelelő fizetésemelést követelt, amit hétfőre 7 százalékra mérsékelt. Ez több mint kétszerese a közalkalmazottak hamarosan életbe lépő 3 százalékos korrekciójának.

Önmagában az RMT által képviselt dolgozók mostani munkabeszüntetése is éppen elég súlyos csapás lenne, de a tagok már egy júliusi sztrájkot megszavaztak, emellett egy másik unió, a vasúti közlekedésben ugyancsak érintett TSSA is munkabeszüntetésekről dönthet. Kettőjük koordinált akciója nyomán nem fog közhelynek számítani az "elégedetlenség nyara" kifejezés, különösen, ha a munkabeszüntetéssel kacérkodó ügyvédek, doktorok és pedagógusok is csatlakoznak hozzájuk.

Grant Shapps közlekedési miniszter éles hangnemben üzent a sztrájkolónak:

Nem szabad elfelejteni, hogy ellentétben az előző 25 évvel, amikor biztosra lehetett venni az utasforgalom állandó növekedését, a vasutas szakma manapság a jövőjéért küzd. Nem csak a közösségi és privát közlekedés különböző formái, hanem a Zoom, Teams és a távmunka ellen is harcol. Ha a szakszervezetek nem vették volna észre, a világ megváltozott."

Az ellenzéki Munkáspárt azonban ellentmondásosan viszonyul a sztrájkhoz, bizonyos szakszervezetek ugyanis hozzájárulnak a párt működési költségeihez. Sir Keir Starmer napokon át nem ítélte el a gazdaságnak legalább 91 millió fontos kárt okozó akciót. Majd miután végre a nyilvánosság előtt sajnálkozását fejezte ki a várható káosz miatt, kiderült, hogy titokban helyteleníti a kormánynak a sztrájk korlátozására tett lépéseit. Az ellenzék vezére egyébként azt állította, hogy Boris Johnson miniszterelnök örül a munkabeszüntetésnek, mert a nehéz napokban "ki tudja használni a megosztottságot."