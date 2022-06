P. L.;

ENSZ;szexuális zaklatás;nemi erőszak;korrupció;vizsgálat;

2022-06-21 15:15:00

Nemi erőszak az ENSZ-ben, többeket kirúgtak, miután megszólaltak

Az egyik volt ENSZ-vezető szerint sürgősen ki kell vizsgálnia a történteket egy független testületnek.

Az ENSZ-hez köthető szexuális zaklatással és korrupcióval kapcsolatos vádakat sürgősen ki kell vizsgálnia egy független testületnek - mondta egy korábbi, magas rangú ENSZ-tisztviselő. Purna Sen, a BBC oknyomozására reagált, amely szerint számos alkalmazottat elbocsátottak állásából, miután megpróbálta felfedni az állítólagos jogsértéseket.

Az ENSZ-nek sürgősen lépnie kell, a vizsgáló testület javaslatait pedig el kell fogadni - közölte a volt tisztviselő. Mint mondta, az ENSZ elkötelezett a "jóhiszemű bejelentők" védelme, illetve az alkalmazottak felelősségre vonása mellett.

A BBC The Whistleblowers: Inside the UN címmel készített dokumentumfilmet, amelyben egyebek között azt részletezték, milyen korrupciós vádak merültek fel a szervezetben, s hogy a vezetés a jogsértések illetve a szexuális visszaélések fölött szemet hunyt. Ugyanakkor a szót emelő munkatársakat megbüntették, néhányukat pedig el is bocsátották.

Purna Sen 2018-tól töltötte be az ENSZ zaklatással, támadásokkal és diszkriminációval foglalkozó szóvivői posztját. Mint közölte, több nő is van az ENSZ berkein belül, akiket megkörnyékeztek és megerőszakoltak. Hozzátette, „minél több férfinak engedik, hogy megússza ezt, annál inkább folytatják”. A felkavaró vallomások alapvetően nem lepték meg, szerinte ez azt jelzi, hogy néhány vezető tisztviselő védelme fontosabb, mint hogy ne szenvedjenek el bántalmazást azok, akik nem erősek. Mint fogalmazott, mindez azt is jelenti, hogy valódi feszültség van egy olyan szervezeten belül, amely nem csak hogy szót emel az emberi jogokért, hanem valójában ezen jogok szülőhelye.

Purna Sen ezért azt szeretné, hogy António Guterres ENSZ-főtitkár jelöljön ki egy külső testületet, amely megvizsgálja a munkatársak tapasztalatait és ezek alapján célzott intézkedéscsomagot javasol majd. António Guterres hivatala közölte, hogy nyitottak a kezdeményezésre.

A BBC felidézi, hogy az ENSZ tisztviselői védett jogi státusszal, így diplomáciai mentességgel rendelkeznek. Azonban ezt azért kapják, hogy munkájuk során védelmet élvezzenek a külső befolyástól. Vagyis az olyan köztörvényes bűncselekmények esetében, mint a szexuális zaklatás, nincs védettségük.