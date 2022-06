nepszava.hu;

Balassagyarmat;rezsicsökkentés;önkormányzatok;

2022-06-24 08:03:00

Megrémült a fideszes polgármester, amikor rájött, hogy vége a rezsicsökkentésnek

A városvezető állami beavatkozást sürgetett.

Csach Gábor Balassagyarmat fideszes polgármestere levelet írt Varga Mihály pénzügyminiszternek és Palkovics László technológiai és ipari miniszternek, melyben az önkormányzatok számára a teherbíró képességükhöz igazodó kompenzálását kért – adta hírül a 24.hu.

A városvezető a portálnak azt mondta, a háborúval és az embargókkal újralendülő energiaárak és infláció miatt várható volt, hogy eléri az önkormányzatokat a „közteherviselés” újabb lépcsője.

Balassagyarmat szerencsés helyzetben van, hiszen garantált árú szerződésekkel rendelkezik 2023 végéig az elektromos áram és 2022. október 1-jéig a gáz beszerzésére. Csach Gábor megjegyezte, városi szinten nem a villany, hanem a gázár növekedése „az igazi horror”, főleg azért, mert az a szerződésük októberben lejár. „Az évi 200 millió forint körül várható többletfizetés novembertől lesz a nyakunkon. Aztán 2024-től a mai 135 millió forintos éves rezsiterhünk felszaladhat a 400-540 millió forintos sávba. Ám a jelenlegi helyzetben nem kizárt, hogy ennél a három-négyszeres szorzónál is súlyosabb összegek lehetnek, akár már ősszel is. Minden szempontból jó lenne, ha véget érne a háború” – összegzett Balassagyarmat polgármestere. Csach Gábor szerint az államnak be kell avatkoznia, hiszen a kormány látja a települések eltérő bevételeit és kiadásait.

„Tény, hogy az iparűzésiadó-bevétel mértéke összességében láthatóan növekedett a teljes önkormányzati szektorban. Egy íróasztalnál ezt hajlamosak úgy értelmezni, hogy akkor az mindenhol növekedett, tehát mindenhol lecsippenthető. De sajnos ez nem igaz, nagyon eltérő adóbevételei vannak a településeknek” - fogalmazott. Egyúttal kifogásolta, hogy csak az iparűzési adót számítják bele az adóerőképességbe, ami alapján megállapítják a szolidaritásiadó-elvonást, noha a telek-, építmény- és idegenforgalmi adókból számos település szerez extrabevételt. Náluk viszont egyik sem létezik, ilyenkor hátrány „adóparadicsomnak” lenni – tette hozzá.

Hasonló véleményen van Székesfehérvár ugyancsak fideszes polgármestere. Cser-Palkovics András lapunknak adott interjújában elmondta, biztos benne, hogy lesznek olyan települések, ahol a működési kiadások finanszírozása ellehetetlenül a következő időszakban.