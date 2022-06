nepszava.hu;

2022-06-24 11:02:00

A majomhimlő szokatlan tüneteit fedezték fel

Ennek ellenére még helyzeti előnyben vagyunk.

Az Afrikán kívüli majomhimlőnek immár Európa az epicentruma, vagyis kontinensünkön regisztrálják a legtöbb megbetegedést: az eddigi 2103 fertőzött 84 százalékát. A WHO szerint ráadásul nyáron, a fesztiválszezonban felgyorsulhat a vírus terjedése. Amint az várható volt, egy másik társadalmi és transzmissziós közegben, a kórokozó másként viselkedik most Európában, mint amit eddig az afrikai esetek kapcsán tudtunk róla. Egyelőre annyi ismert, hogy szokatlan kezdeti tüneteket produkál, illetve a betegség előrehaladtával megjelenő kiütések is eltérőek a szokásostól - írja a 24.hu.

A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának munkatársa, Kemenesi Gábor azt mondta, a vírus valamilyen állatról emberekre jutva, közöttük főként a közeli kontaktust jelentő családi, otthoni közegekben terjed tovább. A fertőzés után 5-13 nappal megjelenő első tünetek a fáradtság, láz, nyirokcsomó-duzzanat, fej- és izomfájdalmak, majd a lázat követően 1-3 napon belül felbukkannak a kiütések. Főleg az arc és a végtagok érintettek, majd elterjednek a testen – a fekélyek kiemelkednek, feltelnek, majd kifakadnak és leszáradnak. Ez az a „tankönyvi tudásunk”, amit az Afrikán kívüli, önálló terjedés nagyon sok ponton át fog írni, amit nekünk a sikeres védekezés érdekében a lehető leggyorsabban le kell követnünk - magyarázta.

Azonban még helyzeti előnyünk van, mivel a járványügyi védekezés szempontjából azonban jelenleg az a tény, hogy egy jól körülhatárolható közösségben terjed, ami egy optimális helyzetet biztosít.