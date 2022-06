P. L.;

abortusz;Egyesült Államok;Legfelsőbb Bíróság;abortusztilalom;

2022-06-24 17:17:00

Döntött az amerikai Legfelsőbb Bíróság, betiltható az abortusz

A testület indoklása szerint az abortusz szabályozása a tagállamok hatásköre, nem a bíróságoké.

Hatályon kívül helyezte az amerikai Legfelsőbb Bíróság az 1973-ban, a Roe kontra Wade ügyben hozott ítéletet, ennek értelmében megszűnik a művi terhességmegszakításhoz való jognak alkotmányos garanciát nyújtó rendelkezés. Az AP News szerint a döntés nyomán várhatóan az Egyesült Államok tagállamainak mintegy felében betilthatják, vagy markánsan megszigoríthatják az abortusz feltételeit.

A hírügynökség felidézi, hogy a döntés több évtizeden át tartó konzervatív, életpárti lobbitevékenység eredménye, amelynek nyomán a bíróságban az amerikai jobboldal szereplői kaptak nagyobb hangsúlyt. Közvélemény-kutatások szerint azonban többen vannak azok, akik fenntartották volna az 1973-as rendelkezést.

A korábban kiszivárgott tervezetről lapunk is beszámolt, a testület többségi véleményét a konzervatív Samuel Alito bíró fogalmazta meg és a hírek szerint legalább négy társa egyetértett annak lényegével. A kilencfős testületben 6:3 arányú konzervatív többség alakult ki, miután a republikánusok a szenátusban előbb megtagadták Barack Obamától a jelölés jogát, majd Donald Trump elnöksége idején három új tagot is választottak, ők meg is szavazták az 1973-as határozat megsemmisítését.

Samuel Alito a verdiktben úgy fogalmazott, hogy az 1973-as, Roe kontra Wade ügyben hozott ítéletet megerősítő 1992. évi döntés tévedett, az abortusz szabályozására ugyanis a politikai testületeket kell felhatalmazni, nem a bíróságokat. A korábbi ítéletet ezért hatályon kívül kell helyezni.

Az AP szerint a legtöbb közvélemény kutatás egyébként azt mutatja, hogy tízből csak egy amerikai támogatná az abortusz teljes tiltását, a többség úgy vélekedik, hogy a legtöbb esetben a művi terhességmegszakítás legyen legális, de sokan támogatják a korlátozásokat, különösen a terhesség későbbi szakaszaira vonatkozóan.

A Biden-adminisztráció és más, abortuszpárti véleményformálók attól tartanak, hogy a mostani legfelsőbb bírósági döntés más korlátozó intézkedéseknek is megágyazhat, például a melegek jogai és a fogamzásgátlás terén, de Samuel Alito tervezetében leszögezte, hogy a döntés kizárólag a művi terhességmegszakításra vonatkozik, más, magánélettel kapcsolatos jogot nem érint. Az abortusz esetében annak egyedi, erkölcsi aggályait hangsúlyozta.