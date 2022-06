Marnitz István;

üzemanyag;benzin;gázolaj;árstop;

2022-06-25 18:59:00

Kevesebbet tankolhatunk, forró lesz a nyár az üzemanyagpiacon

Pénteken a Mol és az OMV is az eddigi korlát felére, 50 literre csökkentette a töltőállomásain egyszerre vásárolható üzemanyag-mennyiséget. Egész nyáron akadozhat az ellátás.

Tegnap óta száz helyett már csak ötven liter üzemanyag tankolható egy vásárlás keretében a hazai Mol-kutakon – közölte tegnap az olajtársaság. Az új határ is meghaladja a jellemző átlagos tankolást, így az meglátásuk szerint változatlanul elegendő a lakosság számára. Magyar forgalmi engedély felmutatásával a vásárló továbbra is jogosult a literenként legfeljebb 480 forintos, hatósági tarifára. A Mol célja, hogy a kormányrendelet betartása mellett biztosítsa minden vásárló kiszolgálását és a töltőállomások zavartalan működését - szögezik le.

A Shell péntek estig nem jelezte március óta érvényes, ügyletenként 25 ezer forintos – mintegy 52 literes - korlátozásai módosítását. A kisebb üzemanyag-hálózatokon, illetve magánkutakon általában ennél is szigorúbb, 20 vagy akár 5 literes korlátozások élnek. Sőt nem ritka, hogy egy-egy töltőállomáson – igaz, úgymond csak „átmenetileg” - egyáltalán nem kapni benzint vagy gázolajat.

Külön kannába ugyanakkor mostantól csak piaci áron adnak üzemanyagot. Ezért arra kérik vásárlóikat, hogy a gépjárművük mellett „külső edényzetbe” csak egy másik ügylet keretében vásároljanak. Együttes fizetés esetén a magyar rendszámú autók tankolását is piaci áron számolják el. (Információink szerint ezzel egyidejűleg a kannás vásárlásra vonatkozó 20 literes korlát megszűnik.)

Péntek délelőtt a második legnagyobb hazai szereplőnek számító OMV Facebook-oldalán tette közzé, hogy 11 órától - az OMV MaxxMotion Super 100plus és OMV MaxxMotion Diesel kivételével - szintén 50 literben korlátozták az egy ügylet során kiadható mennyiséget. (Az osztrák olajcég a Molhoz hasonlóan március elején állított be száz literes korlátot.) Kannába üzemanyag náluk is kizárólag piaci áron vásárolható. Lapunk érdeklődésére azt is leszögezték, hogy saját üzemeltetésű hazai kútjaiktól eltérően a 34, franchise-partner által működtetett egységükön eltérő, szigorúbb korlátozások is érvényesülhetnek.

Világszinten egyre kevésbé tart lépést a finomítók termelése az igénynövekedéssel – mutat rá elemzésében Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázpiaci elemzője.

A világ olajfogyasztása idén elérheti a 2019-es, napi 99,6 millió hordós csúcsot. Ehhez képest a világjárvány alatt finomítók zártak be és csökkentek a beruházások is. Június 4-én az osztrák OMV kezében lévő schwechati finomítóban a karbantartás utáni újraindítás során robbanás történt az első számú nyersolajlepárlóban. Az esemény miatt az egység azóta is csak 20 százalékon üzemel. Az újraindulás időpontja nem ismert.

Június 11-én az Orbán-kormány úgy döntött, hogy az Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség kezében lévő stratégiai kőolajtermék-tartalékból 18 millió liter ESZ 95 motorbenzint és 29 millió liter motorikus gázolajat ad át az OMV Magyarországnak. Ez a betárolt stratégiai mennyiség 5-6 százaléka, ami a hazai OMV-kutak 12-14 napi forgalma. Vélhetőleg nem ez az utolsó ilyen lépés a hazai ellátás biztonságának fenntartása érdekében – véli az elemző. Május 20-ától elindult a Mol pozsonyi finomítójának két hónapra tervezett leállása is. Pedig ellátási szempontból mindig a nyár a legkiemelkedőbb. Az utolsó békeévnek tekintett 2019 júliusában 41, illetve 29 százalékkal több gázolaj és benzin fogyott a legszerényebb forgalmú januárhoz képest. Az éves dízelforgalom 38 százalékát a július-októberi időszak adja. Ilyenkor dübörög a mezőgazdaság, az idegenforgalom és erős a Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások átmenőforgalma is - szögezi le az Erste elemzője.