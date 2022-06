P. L.;

2022-06-24 22:12:00

Marco Rossi: Nem lehet minket az Aranycsapathoz hasonlítani, de a 6:3-mal összehasonlítható az eredményünk

A magyar labdarúgó-válogatott olasz szövetségi kapitánya arról is beszélt, rengeteg helyről keresték a csapat parádés szereplése után, csak épp Olaszországból nem, édesanyját és a testvérét leszámítva.

A hét pontot senki sem várta, ha valaki azt mondja nekem, hogy ennyink lesz négy meccs után, azt elküldöm a pszichiátriára - jelentette ki Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott olasz szövetségi kapitánya egy online sajtóbeszélgetésen, amelyet a magyar csapat Nemzetek Ligáján felmutatott parádés szereplése nyomán tartottak.

Marco Rossi szerint a magyar csapat legnagyobb erőssége a csapategység. A Telex kérdésére elmondta, nagyon szereti a „Csak együtt” szlogent, mert ez nagyon jól jellemzi a csapatot. „Szükség van az egyéni készségekre is, azok nélkül sem ünnepelhetnénk egy 4-0-ás sikert Anglia ellen, de a fő erősségünk az egységesség” - rögzítette.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya elmondta, mindenkire nagyon büszke, azokra is, akik nem játszottak a meccseken, de a csapatépítésben részt vesznek. Az Anglia ellen Wolverhamptonban csereként beálló és két gólpasszt is kiosztó Ádám Martinra kitérve arról beszélt, nagyon szereti a személyiségét, egyben hatékony gólszerző is, de fizikailag még nem tart ott, hogy 90 percet végig játsszon, ehhez számára megfelelő bajnokság kéne, hogy tovább fejlődhessenek a fizikai képességei. Gazdag Dánielt és Loïc Negót is példaként említette arra, olyan játékosokat akar becserélni, akik fordulatot hozhatnak a játékba, ezt mindhárom játékos bizonyította is.

Marco Rossi arról is beszélt, hogy a magyar válogatott sikereit követően rengeteg megkeresést kapott különböző helyekről, állítása szerint csak Olaszországból nem hívták az édesanyján és a testvérén kívül. Mint közölte, olyan válogatottaktól is hívták, amelyek jobban állnak a világranglistán, mint a magyar csapat. Hozzátette, hasonlókat élt át a válogatott szintén bravúros EB-szereplése után, de lojális szeretne lenni Magyarországhoz és az MLSZ-hez is, így nem fog semmi olyat tenni, ami váratlanul éri a szövetséget.

A sajtóbeszélgetésen az olasz tréner magyar szurkolókkal való kapcsolata is szóba került, elmondása szerint az egyik első nagy élménye az volt, amikor még a Honvéd edzőjeként Szombathelyen játszottak, és a Haladás elleni meccsen valaki egy Grazie, Marco drapériát mutatott föl.

Ezt követően szó esett a tavalyi EB utáni kisebb összeomlásról, amikor a válogatott két alkalommal is kikapott Albániától, a tréner ezzel kapcsolatban elmondta, e két vereség még mindig nagy hatással van rájuk, de a jövőt ez nem határozhatja meg. Kudarcai bár élénken élnek benne, de az elmúlt négy évben számos nagyszerű pillanatot is átélt a válogatottal. Ide sorolta az Izland elleni 2-1-es győzelmet, amellyel Magyarország kijutott az EB-re, itt a torna legnehezebb csoportjában nagy meccseket játszottak Franciaországgal, Portugáliával és Németországgal is, s természetesen kiemelte a mostani, Anglia elleni 0-4-es győzelmet. Mindazonáltal nem szeretné elbízni magát a csapat mostani szereplése miatt, s ha a sorozat végén is csoportelsők maradnak, akkor sem tervez különösebb ünneplést. Az első hely nem jelent biztonságot a jövőre nézve, még ki is eshetünk - figyelmeztetett. Mint mondta, két lábbal kell járni a földön, de arra, hogy a válogatott négy gólt rúgott Angliának Angliában, hivatalos meccsen, a szurkolók még évekig emlékezni fognak.

A szövetségi kapitányt végezetül arról is kérdezték, hogy lát-e fejlődést az NB1-ben. Az általános színvonal szerinte emelkedett, kiugróan jó játékosokat azonban egyelőre nem lát a magyar bajnokságban.