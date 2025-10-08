Az MLSZ Életműdíjasa, mesteredző, korábbi szövetségi kapitány vezette magyar válogatott jutott ki az 1986-os mexikói labdarúgó-világbajnokságra.
Jó lenne elkerülni az újabb büntetést.
A klub tart az esetleges szankcióktól, amelyeket a szurkolók magatartása miatt kiróhat rájuk a szövetség.
Megjelent egy kis Fidesz-kritika Orbán Viktor kedvenc lapjában, a Nemzeti Sportban.
Jobb az óvatosság, ezért a magyar válogatott másodedzője a kispadon sem lesz ott az amszterdami rosszullét után.
Az UEFA nyolcmillió forintra büntette a Magyar Labdarúgó Szövetséget, amiért a magyar szurkolók rasszista megnyilvánulásokat tettek a németek elleni Nemzetek Ligája-meccsen.
Az MLSZ-elnök reméli, hogy az Újpest FC vezetőedzője tanul a hibájából, hiszen egyértelműen faji megkülönböztetésre utaló kifejezést használt.
A klubot még az ág is húzza.
A magyar labdarúgó-válogatott olasz szövetségi kapitánya arról is beszélt, rengeteg helyről keresték a csapat parádés szereplése után, csak épp Olaszországból nem, édesanyját és a testvérét leszámítva.
A Kúria ítélete alapján közérdekű adatokról van szó, melyet kötelező kiadniuk, de a Csányi Sándor vezette szövetséget ez nem hatotta meg.
Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatott új szakvezetője. Az olasz szakember a belga Georges Leekenst váltja a szövetségi kapitányi poszton.
A Magyar Labdarúgó Szövetség megpályázza az U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság rendezését. Budapest mint az esemény egyik vendéglátó városa támogatná ebben a szervezetet – amiről a Fővárosi Közgyűlés a mai ülésén döntött –, de pénzt nem ad hozzá - írja a Világgazdaság.
Összesen 145 budapesti focipályát szeretne építeni vagy legalább rendbe hozni a Magyar Labdarúgó Szövetség, egy-egy új pálya építése 200 millió forintba kerülhet az első tervek szerint.
Budapestnek márpedig futballpályák kellenek - döntötte el a labdarúgó szövetség. Hogy mennyit építenének és hol, arról nincs szó, a pénz viszont adott a beruházásokhoz.
Írott szabály nincs, mégis kidolgozott rendszer szerint működik a futballbírók munkája a hedszetek segítségével.
A volt szövetségi kapitányok abban egyetértenek, hogy mindenképpen hazai szakembert szeretnének a labdarúgó-válogatott éléről távozó német megüresedett helyére.
Egyedül az Újpest FC kapott pénzbüntetést a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottságától az élvonal harmadik fordulója után.
Három hónapra eltiltotta a Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága Rokszin Ádámot, az NB II-ben szereplő Szolnoki MÁV FC labdarúgóját, mert súlyos sérülést okozott ellenfelének.
Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke bejelentette, hogy pályázik a nemzetközi szövetség (FIFA) tanácsában megüresedő négy hely egyikére.
A MOL több mint kétmilliárd forinttal támogatja a Magyar Labdarúgó Szövetséget (MLSZ). Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója és Csányi Sándor MLSZ-elnök szerdai közös sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a cég a társasági nyereségadón (TAO) keresztül 2 milliárd forinttal segíti a magyar labdarúgást, ebből az összegből folytatódhat majd a többi között az utánpótlás és az infrastruktúra fejlesztése.
Korábban soha nem látott összeget kapna a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) abban az esetben, ha a labdarúgó válogatottunk a pótselejtezőn túljutna Norvégia együttesén és kijutna a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokságra. Az Európai Labdarúgó-szövetség már a 2012-es Eb résztvevőit is jelentős összegekkel segítette, ezúttal azonban 50 százalékkal emeli a részvételi díjat.
Kiemelt lesz a magyar labdarúgó-válogatott a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokság sorsolásán – közölte Twitter-oldalán a Magyar Labdarúgó Szövetség. Ez azt jelenti, hogy a mieink Dániát, Írországot, Norvégiát, vagy Szlovéniát kaphatják. Ezzel elkerülhetjük a legerősebb potenciális ellenfeleket, Bosznia-Hercegovinát, Svédországot, továbbá Ukrajnát. A pótselejtezőket november 12-14, illetve 15-17. között rendezik meg.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) aránytalanul súlyosnak és igazságtalannak tartja az UEFA döntését, hogy szurkolók nélkül kell megrendezni a Feröer-szigetek elleni Európa-bajnoki selejtezőt. Az október 8-i mérkőzés azért lesz zárt kapus, mert a szeptember 4-i magyar–román meccs alatt három esetben rasszista bekiabálásokat dokumentált a FARE (Football Against Racism in Europe, vagyis Futball a rasszizmus ellen Európában) nevű szervezet anonim megfigyelője. A jelentés mellé csatolt videókon jól hallható, hogy a hazai szurkolók a „cigányok”, illetve a „ki nem ugrál, büdös román” rigmust skandálják. Az európai szövetség a stadionbezáráson túl hetvenezer eurós, azaz több mint húszmillió forintos büntetést szabott ki az MLSZ-re.
A vártaknak megfelelően hihetetlen nagy érdeklődés vette körül, hogy tegnap 10.00 órától megkezdődött a jegyek árusítása a Magyarország-Románia, labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésre, melyet a két válogatott szeptember 4-én 20.45 órától játszik a Ferencváros 22 ezer férőhelyes stadionjában, a Groupama Arénában.
Nincs könnyű helyzetben Bernd Storck, a magyar labdarúgó-válogatott ideiglenesen kinevezett új szövetségi kapitánya, aki Dárdai Páltól „örökölte” meg a kispadot. Az 52 esztendős német szakember ugyanis a románok elleni kulcsfontosságú Eb-selejtezőn debütál. A Magyar Labdarúgó Szövetség sportigazgatójaként is tevékenykedő Storck bemutató sajtótájékoztatóján kevés szóhoz jutott, a média képviselőit Dárdai foglalkoztatta inkább.