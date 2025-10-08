MLSZ: igazságtalan az újabb stadionbezárás

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) aránytalanul súlyosnak és igazságtalannak tartja az UEFA döntését, hogy szurkolók nélkül kell megrendezni a Feröer-szigetek elleni Európa-bajnoki selejtezőt. Az október 8-i mérkőzés azért lesz zárt kapus, mert a szeptember 4-i magyar–román meccs alatt három esetben rasszista bekiabálásokat dokumentált a FARE (Football Against Racism in Europe, vagyis Futball a rasszizmus ellen Európában) nevű szervezet anonim megfigyelője. A jelentés mellé csatolt videókon jól hallható, hogy a hazai szurkolók a „cigányok”, illetve a „ki nem ugrál, büdös román” rigmust skandálják. Az európai szövetség a stadionbezáráson túl hetvenezer eurós, azaz több mint húszmillió forintos büntetést szabott ki az MLSZ-re.